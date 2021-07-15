Прибрежным с Байкалом районам Бурятии угрожает волновое подтопление

Иркутская ГЭС увеличивает сбросы воды с гидроузлов до 3200 кубометров в секунду



Главам прибрежных с Байкалом районов Бурятии рекомендовано ввести режим «Повышенная готовность» в связи с продолжающимся ростом уровня воды в озере. Такое решение принято республиканской Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



«Рост уровня Байкала может привести к волновому затоплению прибрежных территорий Бурятии и принести ущерб, в том числе и экосистеме побережья озера», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Между тем, Иркутская ГЭС выходит на новый режим работы гидроузлов. В бассейне Ангары сохраняется высокая водность. За прошедшую неделю уровень воды в озере Байкал увеличился на 14 см. Сейчас он достиг отметки 456,78 метра, что на 22 сантиметра ниже нормального подпорного уровня. По уточненному прогнозу Росгидромета, в июле приток к озеру составит не 4700-5700 кубометров в секунду, а 6000-7000 при норме в 4860 кубометров.



С учетом складывающейся гидрологической обстановки, Росводресурсы установили новый режим работы Иркутской ГЭС, сообщает минприроды РФ. С 14 июля среднесуточные сбросные расходы составят 3100 кубометров в секунду, планируется, что до конца недели они увеличатся ещё на 100 кубометров. В дальнейшем эти параметры могут повысится до 3300-3600 кубометров в секунду, вопрос сейчас на рассмотрении. Увеличение сбросных расходов необходимо, чтобы снизить интенсивность наполнения Байкала, отмечают в ведомстве.



Все решения по изменению режимов работы гидроузлов принимает Енисейское бассейновое управление Росводресурсов на основе рекомендаций участников межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангарского каскада – Росгидромета, МЧС России, правительств Иркутской области и Бурятии, а также с учетом подтоплений в черте Иркутска. Следующее заседание рабочей группы состоится 20 июля, когда Росгидромет уточнит прогноз на третью декаду июля.



Высокое наполнение озера Байкал прогнозировалось ранее. На повышенных расходах в 2000-2500 кубометров в секунду Иркутский гидроузел работал уже в мае–июне.



Фото: «Номер один»



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