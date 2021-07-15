В Бурятии общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 1500

Число ежесуточно выздоравливающих сейчас превышает число вновь заболевших



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 48 933. Это на 251 случай больше, чем было в среду. Из новых случаев 49% (24 252) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1500 человек, 18 - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – шесть человек, в возрасте 65 лет и старше - 12 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 180 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям



Число контактных лиц – 17 266 человек.



В стационарах получают лечение 2 323 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 123. В отделениях реанимации находится 168 пациентов (из них старше 65 лет – 78), на ИВЛ – 118 пациентов (из них старше 65 – 51), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 91.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 13 478 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 44 434 (+280) человек, дополнительно сняты с наблюдения 862 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 3 018 коек: занято – 2 323, свободно – 695 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,0%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 6 588 человек, с нарастающим итогом – 1 213 614 человек.



Всего в республике первым компонентом вакцины от коронавируса привито 226 631 человек, остаток первого компонента вакцины составляет 29 399 единиц. Завершили вакцинацию 158 030 человек. Остаток второго компонента – 98 000 единиц. План вакцинации – 431 580 человек.



Фото: pixabay.com





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