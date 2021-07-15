Студенты сферы культуры из Бурятии будут получать республиканскую стипендию

Всего в новом 2021-2022 учебном году ежемесячные стипендии в размере 2 тысяч рублей получат 65 студентов-целевиков



Студентам из Бурятии, обучающимся в вузах и ссузах в других регионах по образовательным программам в области культуры и искусства и заключившим договор о целевом обучении с подведомственным учреждением министерства культуры республики, будут выплачивать стипендию из республиканского бюджета.



Новую меру поддержки в виде стимулирующей выплаты утвердил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Предложение министерства культуры Бурятия об учреждении стипендий для студентов, обучающихся в творческих вузах страны за пределами республики по целевому направлению, Алексей Цыденов поддержал на Совете по культуре, состоявшемся 5 марта этого года.



«Учреждение стипендий станет значительной мерой поддержки молодежи и стратегически важным шагом для улучшения кадровой ситуации в республике. Сейчас по нацпроектам, по президентской дальневосточной субсидии мы строим, ремонтируем здания учреждений культуры, закупаем оборудование, инструменты. Но чтобы учить детей, организовать культурный досуг наших жителей, нам нужны и специалисты в сфере культуры и искусства высокого класса», - отмечал Алексей Цыденов.



Бурятия – один из регионов, который принял активное участие в реализации программы целевого обучения. Сегодня это один из действенных механизмов пополнения кадров в сфере культуры, который предполагает заключение трехстороннего соглашения между вузом, работодателем и студентом. При этом организация предусматривает меры социальной поддержки – это стипендии или оплата проезда. Окончив вуз, выпускник должен вернуться в Бурятию и трудоустроиться в организации, которая его направила.



Всего в новом 2021-2022 учебном году начнут получать стипендию от республики в размере 2 тысяч рублей ежемесячно 65 студентов-целевиков. На эти цели предусмотрено выделение из республиканского бюджета до конца 2021 года 520 тысяч рублей, в 2022 и 2023 годы – по 1,1 миллиона рублей.



Фото: egov-buryatia.ru



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