Байкал обогнал Москву и Питер в рейтинге достопримечательностей России

Впереди озера-моря только Красная площадь, жители страны и природа в целом







Из-за мировых коронавирусных ограничений второй год подряд наиболее доступным и открытым для россиян является внутренний туризм. Что посмотреть в путешествиях по городам страны? В открытых опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы



Главной достопримечательностью России опрошенные назвали Красную площадь (19%). Еще 15% уверены, что самое замечательное в нашей стране — ее жители. Каждый десятый считает, что нам следует гордиться в первую очередь природой России.



Самое глубоководное озеро мира, Байкал, считают главной достопримечательностью 8% россиян. 6% голосов — у Санкт-Петербурга. Москву назвали главной достопримечательностью 4%. Монумент «Родина-мать зовет!» — 2%.



Результаты открытых опросов, проведенных SuperJob среди жителей городов-миллионников, продемонстрировали многообразие культурного и исторического наследия российских мегаполисов.



В Москве, Казани и Нижнем Новгороде главной достопримечательностью считают местные кремли. В Санкт-Петербурге — Эрмитаж. В Волгограде на первом месте — историко-патриотическое наследие Великой Отечественной войны. В Воронеже главной достопримечательностью является памятник герою мультфильма — котенку с улицы Лизюкова. В Краснодаре, Омске и Челябинске — городские парки. В Красноярске — природный заповедник «Красноярские столбы». В Перми, Ростове-на-Дону и Самаре гордятся набережными. В Новосибирске — государственным академическим театром оперы и балета. В Екатеринбурге наиболее популярна плотина городского пруда на реке Исеть. В Уфе главной достопримечательностью назвали памятник Салавату Юлаеву.



Фото: «Номер один»

Из-за мировых коронавирусных ограничений второй год подряд наиболее доступным и открытым для россиян является внутренний туризм. Что посмотреть в путешествиях по городам страны? В открытых опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения страны.Главной достопримечательностью России опрошенные назвали Красную площадь (19%). Еще 15% уверены, что самое замечательное в нашей стране — ее жители. Каждый десятый считает, что нам следует гордиться в первую очередь природой России.Самое глубоководное озеро мира, Байкал, считают главной достопримечательностью 8% россиян. 6% голосов — у Санкт-Петербурга. Москву назвали главной достопримечательностью 4%. Монумент «Родина-мать зовет!» — 2%.Результаты открытых опросов, проведенных SuperJob среди жителей городов-миллионников, продемонстрировали многообразие культурного и исторического наследия российских мегаполисов.В Москве, Казани и Нижнем Новгороде главной достопримечательностью считают местные кремли. В Санкт-Петербурге — Эрмитаж. В Волгограде на первом месте — историко-патриотическое наследие Великой Отечественной войны. В Воронеже главной достопримечательностью является памятник герою мультфильма — котенку с улицы Лизюкова. В Краснодаре, Омске и Челябинске — городские парки. В Красноярске — природный заповедник «Красноярские столбы». В Перми, Ростове-на-Дону и Самаре гордятся набережными. В Новосибирске — государственным академическим театром оперы и балета. В Екатеринбурге наиболее популярна плотина городского пруда на реке Исеть. В Уфе главной достопримечательностью назвали памятник Салавату Юлаеву.Фото: «Номер один»

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