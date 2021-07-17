Улан-удэнка отказалась от мусора и выращивает сад на отходах

Семь лет назад Ольга Архипова переехала из квартиры в свой дом и начала воплощать в жизнь давние мечты
Семь лет назад Ольга Архипова переехала из квартиры в свой дом и начала воплощать в жизнь давние мечты – выращивать саженцы экзотических для Бурятии деревьев, облагораживать лес за своим участком, самостоятельно перерабатывать мусор. И все это для того, чтобы вдохновить горожан своим примером бережного отношения к окружающей среде.
Дети как вдохновение
Участок Ольги находится в поселке Солнечный, на самой высокой его точке, южном склоне. Сразу за участком - лес. Улан-удэнка сознательно выбрала участок в таком месте: поближе к природе, чтобы, как она говорит, была возможность где «разгуляться» со своими идеями и дышать чистым воздухом.
- С детства во время отдыха в лесу, вместо того чтобы просто играть, я убирала мусор. А еще нас с сестрой ужасно раздражал хлам в шкафах, и мы сжигали старые вещи в печке. Однако после окончания школы я не стала связывать свою жизнь с экологией и выучилась на менеджера в социальной сфере, однако по профессии не работала. На жизнь зарабатывала шитьем – рукодельничать люблю с детства, - рассказывает о себе Ольга. Шить она продолжает и сейчас, но только мешочки для покупок.
Любовь к наведению порядка в природе, тяга к борьбе с мусором у женщины никуда не ушла, и даже во время беременности, 13 лет назад, она ходила и убирала свалки.
Тогда же, будучи беременной, Ольга задумалась о бытовой химии и еде с пищевыми добавками, алкоголе, думала о том, какой пищей будет кормить ребенка, что можно наносить на кожу, чтобы не причинить вред. Будущая мама начала читать этикетки на упаковках продуктов, на кремах для рук и лица.
- Еще в детстве я приняла решение всегда быть здоровой. Когда мне было пять лет, мама сильно заболела и ездила по больницам. В доме была куча лекарств. Видимо тогда, в детстве, глядя на ее мучения, подумала, что не хочу пережить то же, что и мама. Я не пью таблетки и другие аптечные лекарства. В случае недомогания пользуюсь народными средствами. Первым шагом на пути к этому стало изменение питания. Постепенно пришла к веганству. Несколько раз в жизни пыталась отказаться от мяса и со временем это удалось. Сейчас не ем мясо, рыбу, «молочку», яйца и пытаюсь перейти на сыроедение, - делится с нами экоактивистка.
Вскоре Ольга пришла к еще одному решению – производить как можно меньше мусора. Как раз тогда, в 2014 году, мэрия Улан-Удэ закупила итальянские баки для раздельного сбора мусора. Напомним, вместе с покупкой двух машин-погрузчиков приобретение 300 контейнеров обошлось городскому бюджету в 52 млн рублей. Экоактивисты радовались, что культура переработки вторсырья войдет в массы и станет для столицы Бурятии обычным делом. Но чуда не произошло, смешанные отходы из этих баков вывозили на общую свалку. Горожане оказались не готовы разделять отходы. Тогда Ольга и ее подруги решили самостоятельно найти, какие пункты приема вторсырья есть в городе. Составили таблицу с адресами и телефонами, где и что можно сдать на переработку. Таблицы пунктов приема вторсырья, правила сдачи и другую полезную информацию они начали публиковать в группе «Будущее Земли зависит от тебя», чтобы те, кто хочет сдавать, а не выбрасывать, знали, куда что отвезти.
Спаситель леса
Мечта Ольги – сделать свой участок и дом примером для подражания, вырастить такой сад и огород, чтобы он давал обильное количество урожая и в магазин нужно было ходить только в случае крайней необходимости.
- Мой сад и огород – органические, никакой копки, химических удобрений, уничтожения сорняков. Только создание толстого слоя живой земли и каменных гряд. Я создаю участок, где не нужно будет много трудиться: удобрять, поливать, перекапывать. Здесь, - Ольга показывает на небольшую траншею перед домом, - канава, в нее попадает чистая вода из кухни, рядом с ней все хорошо растет. Вот, например, вяз – посадила его не так давно, а он уже высокий, - отмечает экоактивистка.
За семь лет, которые она живет в своем доме, женщина сделала немало дел на участке и в ближайшем лесу. Сейчас почва на ее участке, пожалуй, самая плодородная во всем поселке, чего не скажешь о сосновом лесе. Из-за того, что лес находится на возвышенности, да еще и на южной стороне, земля там очень сухая, и деревья постепенно тоже усыхают. Так, за то время, что Ольга живет в Солнечном, в лесу упало около 30 сосен. Чтобы исправить ситуацию, улучшить структуру земли, неравнодушная жительница СНТ начала в лесу сооружать валоканавы, пруды для задерживания воды, а также засыпать овраги, делать террасы.
Овраги женщина засыпает сухими ветками, листьями, травой. В дело пошли и новогодние елки, которые Ольга принимала нынешней зимой от горожан. Овраг, за который взялась Ольга, не очень большой, заполнить его она надеется в ближайшее время, и тогда овраг превратится в общественный огород. Основой стали новогодние елки, а следующим этапом будет наполнение этого котлована пищевыми отходами в большом количестве. Затем все закроется мульчой, и на этой основе будут посажены тыквы и кабачки. В одном месте Ольга уже сделала небольшую гряду и посадила там картофель.
- Когда в грядках много древесины и она напитана водой, растения смогут получать из нее влагу и их не нужно будет поливать. Картошку я замульчировала травой. Здесь же, в этом овраге, есть два перехода через него, но готов пока один. Моя цель на этом участке – сделать так, чтобы овраг не размывало дальше.
Растительное сырье для засыпки оврагов и создания террас женщина принимает у населения и городских бюджетных учреждений, а также забирает органические отходы у одного из ресторанов.
- Горлесхоз привозит траву, она, правда, с мусором, но я ее очищаю и использую в качестве мульчи. Также весной мне привезли 50 «КамАЗов» с обрезками веток, их я пустила на засыпку второго оврага с другой стороны от моего участка. Половину веток уже уложили в овраг. Часть из них измельчу, все покроется щепой, и не будет видно, что тут «склад» веток, - перечисляет экоактивистка своих «поставщиков».
Помимо организаций, везут женщине разное добро в виде листьев, щепок, веток, травы, шишек и органических отходов и горожане, в первую очередь жители Солнечного.
- Раньше это все сжигалось или вывозилось на свалку, сейчас жечь перестали, - говорит наша собеседница. – В этом году депутат от нашего округа и председатель ТОСа помогли мне оформить в аренду участок в 4,5 сотки для складирования сосен, обрезанных городских веток на 49 лет.
В лесу Ольга обустроила защитную полосу длиной 55 метров для удержания потоков воды, стекающей по склону. Полоса представляет собой небольшую насыпь, «подпертую» ветками снизу, – ее женщина называет «вал». На этой полосе Ольга высадила саженцы деревьев. Постепенно экоактивистка надеется сделать большой вал из веток, щепок и шишек.
Есть у Ольги экспериментальный участок по привлечению родника – она посадила по кругу деревья, которые притягивают воду: тополь, осины, ивы, ольху. Через девять лет в теории в этом месте должен забить ключ, но даже если этого не произойдет, экоактивистка не расстроится. За участком она разбила небольшой питомник, где выращивает саженцы деревьев из семян.
- Выращиваю я не плодовые деревья, а маньчжурский орех, сибирский абрикос, разные хвойные, бархат амурский. Моя цель - озеленить город деревьями экзотических пород, теми, которые у нас могут расти, но до сих почему-то не используются, - поясняет она свой выбор.
«Ленивый» огород
Меньше всего участок Ольги Архиповой напоминает огород. Но не похож он и на классический сад, где потрудился ландшафтный дизайнер. Наша героиня – сама себе дизайнер, на участке она воплощает свои задумки, а не чужие идеи.
Отыскать грядки сложно – они не деревянные, как у большинства дачников и огородников, а обложены камнями и над поверхностью земли не возвышаются. По периметру всего участка посажены деревья, как плодовые, так и декоративные.
Все свои посадки и не только их, но и весь участок экоактивистка мульчирует корой, щепой, кедровой шелухой, шишками. Это помогает растениям удерживать влагу и сокращает необходимость полива.
Есть у необычной огородницы и теплица, очень компактная и нестандартной формы, теплица-пирамида. Ее два года назад сделал муж Ольги из одного листа поликарбоната.
- Всю зиму собираю в нее пищевые отходы, а весной запускаю туда червей-«старателей». В прошлом году с четырех кустов я собрала семь ведер помидоров. На одном кусту было около 50 штук размером с небольшое яблоко, другой выдал десять гигантских «бычьих сердец», - рассказывает Ольга о своем урожае.
Рядом с домом у экоактивистки установлен вермикомпостер-цветник. В него она складывает органические отходы, которые перерабатывают черви-«старатели». Вермикомпостер работает только в теплое время года, на зиму Ольга переселяет червей домой. Устройство представляет собой бочку, разрезанную пополам, с дырочками в дне. Переработанную органику использует на участке. Такие же вермикомпостеры установлены во дворе одного из жилых домов на улице Комсомольской и в парке «Юбилейный».
Недавно Ольга выиграла грант, на него купила щепорез-утилизатор «Термит». С его помощью измельчает ветви на мульчу.
Задумок и планов у экоактивистки много: Ольга мечтает сделать для горожан небольшой веревочный парк, довести до ума создаваемый ею лесосад, построить круглогодичную теплицу.
- Моя цель - вдохновить как можно больше людей своим примером, чтобы перерабатывали отходы и производили мусора как можно меньше, тогда и свалки сократятся. Саму меня на такой образ жизни вдохновили дети, именно для них мне хочется оставить чистую Землю, чтобы пили живую воду и дышали свежим воздухом, - подытоживает Ольга Архипова.
Лариса Ситник, «Номер один».
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