Улан-удэнка отказалась от мусора и выращивает сад на отходах

Семь лет назад Ольга Архипова переехала из квартиры в свой дом и начала воплощать в жизнь давние мечты

Семь лет назад Ольга Архипова переехала из квартиры в свой дом и начала воплощать в жизнь давние мечты – выращивать саженцы экзотических для Бурятии деревьев, облагораживать лес за своим участком, самостоятельно перерабатывать мусор. И все это для того, чтобы вдохновить горожан своим примером бережного отношения к окружающей среде.Участок Ольги находится в поселке Солнечный, на самой высокой его точке, южном склоне. Сразу за участком - лес. Улан-удэнка сознательно выбрала участок в таком месте: поближе к природе, чтобы, как она говорит, была возможность где «разгуляться» со своими идеями и дышать чистым воздухом.- С детства во время отдыха в лесу, вместо того чтобы просто играть, я убирала мусор. А еще нас с сестрой ужасно раздражал хлам в шкафах, и мы сжигали старые вещи в печке. Однако после окончания школы я не стала связывать свою жизнь с экологией и выучилась на менеджера в социальной сфере, однако по профессии не работала. На жизнь зарабатывала шитьем – рукодельничать люблю с детства, - рассказывает о себе Ольга. Шить она продолжает и сейчас, но только мешочки для покупок.Любовь к наведению порядка в природе, тяга к борьбе с мусором у женщины никуда не ушла, и даже во время беременности, 13 лет назад, она ходила и убирала свалки.Тогда же, будучи беременной, Ольга задумалась о бытовой химии и еде с пищевыми добавками, алкоголе, думала о том, какой пищей будет кормить ребенка, что можно наносить на кожу, чтобы не причинить вред. Будущая мама начала читать этикетки на упаковках продуктов, на кремах для рук и лица.- Еще в детстве я приняла решение всегда быть здоровой. Когда мне было пять лет, мама сильно заболела и ездила по больницам. В доме была куча лекарств. Видимо тогда, в детстве, глядя на ее мучения, подумала, что не хочу пережить то же, что и мама. Я не пью таблетки и другие аптечные лекарства. В случае недомогания пользуюсь народными средствами. Первым шагом на пути к этому стало изменение питания. Постепенно пришла к веганству. Несколько раз в жизни пыталась отказаться от мяса и со временем это удалось. Сейчас не ем мясо, рыбу, «молочку», яйца и пытаюсь перейти на сыроедение, - делится с нами экоактивистка.Вскоре Ольга пришла к еще одному решению – производить как можно меньше мусора. Как раз тогда, в 2014 году, мэрия Улан-Удэ закупила итальянские баки для раздельного сбора мусора. Напомним, вместе с покупкой двух машин-погрузчиков приобретение 300 контейнеров обошлось городскому бюджету в 52 млн рублей. Экоактивисты радовались, что культура переработки вторсырья войдет в массы и станет для столицы Бурятии обычным делом. Но чуда не произошло, смешанные отходы из этих баков вывозили на общую свалку. Горожане оказались не готовы разделять отходы. Тогда Ольга и ее подруги решили самостоятельно найти, какие пункты приема вторсырья есть в городе. Составили таблицу с адресами и телефонами, где и что можно сдать на переработку. Таблицы пунктов приема вторсырья, правила сдачи и другую полезную информацию они начали публиковать в группе «Будущее Земли зависит от тебя», чтобы те, кто хочет сдавать, а не выбрасывать, знали, куда что отвезти.Мечта Ольги – сделать свой участок и дом примером для подражания, вырастить такой сад и огород, чтобы он давал обильное количество урожая и в магазин нужно было ходить только в случае крайней необходимости.- Мой сад и огород – органические, никакой копки, химических удобрений, уничтожения сорняков. Только создание толстого слоя живой земли и каменных гряд. Я создаю участок, где не нужно будет много трудиться: удобрять, поливать, перекапывать. Здесь, - Ольга показывает на небольшую траншею перед домом, - канава, в нее попадает чистая вода из кухни, рядом с ней все хорошо растет. Вот, например, вяз – посадила его не так давно, а он уже высокий, - отмечает экоактивистка.За семь лет, которые она живет в своем доме, женщина сделала немало дел на участке и в ближайшем лесу. Сейчас почва на ее участке, пожалуй, самая плодородная во всем поселке, чего не скажешь о сосновом лесе. Из-за того, что лес находится на возвышенности, да еще и на южной стороне, земля там очень сухая, и деревья постепенно тоже усыхают. Так, за то время, что Ольга живет в Солнечном, в лесу упало около 30 сосен. Чтобы исправить ситуацию, улучшить структуру земли, неравнодушная жительница СНТ начала в лесу сооружать валоканавы, пруды для задерживания воды, а также засыпать овраги, делать террасы.Овраги женщина засыпает сухими ветками, листьями, травой. В дело пошли и новогодние елки, которые Ольга принимала нынешней зимой от горожан. Овраг, за который взялась Ольга, не очень большой, заполнить его она надеется в ближайшее время, и тогда овраг превратится в общественный огород. Основой стали новогодние елки, а следующим этапом будет наполнение этого котлована пищевыми отходами в большом количестве. Затем все закроется мульчой, и на этой основе будут посажены тыквы и кабачки. В одном месте Ольга уже сделала небольшую гряду и посадила там картофель.- Когда в грядках много древесины и она напитана водой, растения смогут получать из нее влагу и их не нужно будет поливать. Картошку я замульчировала травой. Здесь же, в этом овраге, есть два перехода через него, но готов пока один. Моя цель на этом участке – сделать так, чтобы овраг не размывало дальше.Растительное сырье для засыпки оврагов и создания террас женщина принимает у населения и городских бюджетных учреждений, а также забирает органические отходы у одного из ресторанов.- Горлесхоз привозит траву, она, правда, с мусором, но я ее очищаю и использую в качестве мульчи. Также весной мне привезли 50 «КамАЗов» с обрезками веток, их я пустила на засыпку второго оврага с другой стороны от моего участка. Половину веток уже уложили в овраг. Часть из них измельчу, все покроется щепой, и не будет видно, что тут «склад» веток, - перечисляет экоактивистка своих «поставщиков».Помимо организаций, везут женщине разное добро в виде листьев, щепок, веток, травы, шишек и органических отходов и горожане, в первую очередь жители Солнечного.- Раньше это все сжигалось или вывозилось на свалку, сейчас жечь перестали, - говорит наша собеседница. – В этом году депутат от нашего округа и председатель ТОСа помогли мне оформить в аренду участок в 4,5 сотки для складирования сосен, обрезанных городских веток на 49 лет.В лесу Ольга обустроила защитную полосу длиной 55 метров для удержания потоков воды, стекающей по склону. Полоса представляет собой небольшую насыпь, «подпертую» ветками снизу, – ее женщина называет «вал». На этой полосе Ольга высадила саженцы деревьев. Постепенно экоактивистка надеется сделать большой вал из веток, щепок и шишек.Есть у Ольги экспериментальный участок по привлечению родника – она посадила по кругу деревья, которые притягивают воду: тополь, осины, ивы, ольху. Через девять лет в теории в этом месте должен забить ключ, но даже если этого не произойдет, экоактивистка не расстроится. За участком она разбила небольшой питомник, где выращивает саженцы деревьев из семян.- Выращиваю я не плодовые деревья, а маньчжурский орех, сибирский абрикос, разные хвойные, бархат амурский. Моя цель - озеленить город деревьями экзотических пород, теми, которые у нас могут расти, но до сих почему-то не используются, - поясняет она свой выбор.Меньше всего участок Ольги Архиповой напоминает огород. Но не похож он и на классический сад, где потрудился ландшафтный дизайнер. Наша героиня – сама себе дизайнер, на участке она воплощает свои задумки, а не чужие идеи.Отыскать грядки сложно – они не деревянные, как у большинства дачников и огородников, а обложены камнями и над поверхностью земли не возвышаются. По периметру всего участка посажены деревья, как плодовые, так и декоративные.Все свои посадки и не только их, но и весь участок экоактивистка мульчирует корой, щепой, кедровой шелухой, шишками. Это помогает растениям удерживать влагу и сокращает необходимость полива.Есть у необычной огородницы и теплица, очень компактная и нестандартной формы, теплица-пирамида. Ее два года назад сделал муж Ольги из одного листа поликарбоната.- Всю зиму собираю в нее пищевые отходы, а весной запускаю туда червей-«старателей». В прошлом году с четырех кустов я собрала семь ведер помидоров. На одном кусту было около 50 штук размером с небольшое яблоко, другой выдал десять гигантских «бычьих сердец», - рассказывает Ольга о своем урожае.Рядом с домом у экоактивистки установлен вермикомпостер-цветник. В него она складывает органические отходы, которые перерабатывают черви-«старатели». Вермикомпостер работает только в теплое время года, на зиму Ольга переселяет червей домой. Устройство представляет собой бочку, разрезанную пополам, с дырочками в дне. Переработанную органику использует на участке. Такие же вермикомпостеры установлены во дворе одного из жилых домов на улице Комсомольской и в парке «Юбилейный».Недавно Ольга выиграла грант, на него купила щепорез-утилизатор «Термит». С его помощью измельчает ветви на мульчу.Задумок и планов у экоактивистки много: Ольга мечтает сделать для горожан небольшой веревочный парк, довести до ума создаваемый ею лесосад, построить круглогодичную теплицу.- Моя цель - вдохновить как можно больше людей своим примером, чтобы перерабатывали отходы и производили мусора как можно меньше, тогда и свалки сократятся. Саму меня на такой образ жизни вдохновили дети, именно для них мне хочется оставить чистую Землю, чтобы пили живую воду и дышали свежим воздухом, - подытоживает Ольга Архипова.Лариса Ситник, «Номер один».