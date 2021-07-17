Крылья женственности

Что делает женщину женщиной?



Женственность – основа основ для слабого пола. Но в современном мире это понятие постепенно уходит в прошлое, как анархизм, уступая место другому определению – сексуальность. Но одно ли и то же кроется за этими понятиями? Думается, что нет. В вопросе женственности, ее важности для дам разбиралась Алена Симонова, клинический психолог и семейный психотерапевт.



Сила женщины в слабости



- Алена Николаевна, расскажите, в чем суть женственности, зачем она нужна и почему женщины предпочитают развивать в себе силу, а не слабость?



- Счастливая женщина – это женственная женщина. В современном мире наметилась очень явная тенденция – женщины стремятся выглядеть подчеркнуто женственно. Психологи обратили на это внимание и пришли к выводу, что таким образом женщины хотят найти по-настоящему мужественных мужчин. Своим видом они заявляют: я – настоящая женщина, которая хочет видеть рядом с собой настоящего мужчину. Дело в том, что большинство мужчин ищут в женщинах не красоту, а именно женственность. Потому что рядом с мягкой женственностью мужчина чувствует себя более мужественным и сильным. Не зря же говорят, сила женщины - в слабости.



Если женщина сексуальна, это не значит, что она женственна. Женщина красивая, но сильная и активная, заставляет мужчину напрягаться, требует от него немалых усилий. Она меряется с ним в том, кто успешнее и сильнее. Мужчине приходится постоянно доказывать, что он сильнее и мужественнее ее. Постоянная напряженность и конкуренция быстро изматывают, и мужчина направляет свой взор туда, где он априори является мужчиной – к женственной даме.



Женственность всегда к себе располагает, притягивает. Женственная – значит добрая, мудрая, милая, приятная, мягкая, нежная, аккуратная, спокойная, внимательная, уступчивая, заботливая. Женственная леди в принципе не может быть эпатажной. Женственность всегда покорна мужественности и не стремится к соперничеству и доминированию.



Неженственная - это агрессивная, грубая, властная, манерная, истеричная, холодная. Демонстративно стервозная, несдержанная, эгоистичная, упрямая, равнодушная, дерзкая. Даже внешне красивая леди может быть неженственной. Это всего лишь банальная культивация внешнего лоска в отрыве от женской энергетики. Неженственных дам часто называют «синий чулок», «серая мышка» или «мужланка».



Когда женщина жесткая, мужчина перекладывает на нее ответственность: «она сама справится со всеми проблемами». А с женственной дамой он ведет себя иначе - хочет дарить ей подарки, заботится о ней, ведь она кажется ему такой мягкой и нежной.



«Смотри, не принеси в подоле»



- Психологи утверждают, что женственность подарена всем женщинам природой от рождения. Почему у одних дам это качество остается, а у других теряется?



- Женственность может быть «закрыта» по многим причинам. Большинство проблем идет из раннего детства. Несчастливое детство, неправильное воспитание в семье, непроработанные детские психотравмы – это лишь часть из них. Бывает, в семье ждали рождения мальчика, а появилась на свет девочка. Папа начал воспитывать ее по-мужски. Брал на рыбалку и охоту, учил мужским видам спорта (бокс, борьба), поощрял в дочери мужские черты: «какая ты у меня смелая, активная, сильная».



Папино воспитание в будущем может обернуться проблемой: мужественная девушка не может построить отношения в паре. Она применяет моральное давление, спорит, показывает, как нужно работать, править бизнесом. Конкурирует с мужчиной. Когда такая девушка начинает понимать, что несчастлива, хоть и добилась многого в жизни, тогда она обращается к психологу с вопросом – почему у меня не получается построить отношения с сильным мужчиной? Почему я притягиваю только слабых партнеров, которые видят во мне «мамочку»?



Мы начинаем разбираться, и оказывается, что папа ждал не ее рождения, а сына, а она с детства старалась соответствовать папиным ожиданиям. В отношениях она ищет сильного папу, но не находит, соответственно, начинает обесценивать мужчин.



Бывает, что причина подавленной женственности кроется в том, что с самого раннего детства девочке внушали, будто быть женственной – это плохо. Девочка часто слышала от мамы или бабушки упреки в том, что она надела короткую юбку, накрасилась. Говорили: «смотри, не принеси в подоле», «не разговаривай с мальчиками».



Мама с бабушкой застыдили проявление ее женских черт и превратили девочку в «синий чулок», который одевается в строгую одежду, никогда не наденет нежное женское платье, не подчеркнет женственность. Свою фигуру такие женщины скрывают под балахонами или строгими костюмами. Естественно, противоположному полу такие женщины неинтересны. Закрытая на все пуговицы, она не умеет флиртовать, мягко разговаривать, уступать мужчине, у нее холодный, сдержанный тон, она часто закрывается от мужского пола, занимая либо руководящие должности, либо сидит незаметной «мышкой» в коллективе.



Подчиняясь своим внутренним бессознательным запретам, женщины идут работать туда, где приветствуется строгая дисциплина, там облекают себя в форменную одежду, в которой чувствуют себя комфортно, но неженственно. Не только в силовых структурах, но и на госслужбе, в школах много неженственных дам. Вспомните, редко кто из учителей проявляет свою женственность. Они стремятся соответствовать определенным стандартам поведения учителя. Хорошо, если такие женщины вовремя начинают понимать, что причины неудач в личной жизни кроются в них самих.



Тема сексуальности раньше считалась тем, что должно вызывать стыд. Фильмы со сценами поцелуев в семье запрещались, темы интимного характера не обсуждались, девочка до взросления думала, что родилась в капусте. Воспитанные в такой атмосфере девочки, вырастая, не допускали сексуальные фантазии в свою жизнь, игнорировали важность этой сферы в семье. В итоге брак распадался. Когда начинаешь разбираться, понимаешь, что тема секса и тела была запретной в семье, детские негативные убеждения прочно засели в голове девушки, мы начинаем их прорабатывать, убирать.



Измены закрывают сердце



Родители большое влияние имеют на формирование женственности у дочери. Если мама и папа не проявляли нежности к ребенку, были холодными, то ребенок тоже вырастает холодным, не умеющим проявлять чувства. Он не видел сценария нежных, трогательных отношений у родителей, которые спали на разных кроватях или комнатах, никогда при детях не целовались, не проявляли друг к другу нежности.



- Какое влияние на формирование и развитие женственности у девочек оказывает первый опыт любви?



- Если опыт был негативный, то он чреват последствиями. Например, парень нелестно отозвался о внешности девушки, сказал, что она толстая, в результате у нее появляются внутренние проблемы, которые могут привести к анорексии. Многие клиентки обращаются ко мне именно с такой проблемой. Естественно, девушка закрывается, не принимает свое тело, ей выгодно закрыться, она становится недоступной для отношений. Закрывается дома, не ходит в спортзал, потому что стесняется. На работе слывет «серой мышкой». Такая девушка говорит, что сейчас нет нормальных мужчин, все они алкоголики или женаты, хотя 50 % мужчин разведены и ищут подходящую партнершу. Такой вот способ психологической защиты.



Не только первая трагическая любовь, но и все последующие неудачные отношения, в том числе и брачные, могут негативно повлиять на женственность. Допустим, жена уличила мужа в измене, это подорвало не только доверие к мужчинам, но и привело к тому, что женщина закрылась. После развода она пытается построить другие отношения, но неудачно. Предательство, измены закрывают сердце женщины.



Женственность не формируется или затухает, если девочка/женщина находится в созависимых отношениях. Привычка находиться в этих болезненных отношениях формируется, как правило, в детстве. Допустим, мама постоянно критикует, папа прохладно относится к дочери. Девочка все время зависит от эмоционального состояния родителей. Она зависит, с каким настроением мама или папа вернулись с работы. Дочка находится в постоянном напряжении, в адреналиновой зависимости.



- Чем это может обернуться во взрослой жизни?



- В будущем она практически всегда притягивает болезненные отношения, где она, как и от родителей когда-то, зависит от настроения мужа. В ее представлении любовь – это адреналин, эмоциональные «американские горки», не только светлые, но и негативные чувства. Девушка бессознательно притягивает мужчину, похожего на маму или папу с таким же неустойчивым настроением, истеричного и холодного. В паре она страдает, но уйти не может, потому что находит в мужчине родителя. Она все детство терпела и здесь снова терпит. Живет в роли жертвы, которая давно ей понятна и известна. Естественно, она закрыта как женщина – в болезненных отношениях не до женственности.



Помочь женщине вновь вернуть себя часто может только психолог, с которым она способна проработать детские (и не только) психотравмы. Найти причины, по которым она стала «мамочкой» в отношениях или мужеподобной. Проработав травмы, нужно принять женственность, понять, что можно и нужно быть слабой, можно доверять мужчинам.



Следует понимать, что ничего страшного не случится, если женщина будет слабой. Не нужно брать на себя ответственность за всех и все. Надо передавать принятие решений мужчине, считать его главой семьи, а самой следовать за ним. Когда женщина проявляет свою женственность, мужчина становится все сильнее и сильнее. Если же она включает мужественность, берет всю ответственность на себя, то мужчина или бежит от нее, либо играет роль «жены».



Необязательно быть красавицей, чтобы быть счастливой. По моему мнению, главное - быть женственной.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Женственность – основа основ для слабого пола. Но в современном мире это понятие постепенно уходит в прошлое, как анархизм, уступая место другому определению – сексуальность. Но одно ли и то же кроется за этими понятиями? Думается, что нет. В вопросе женственности, ее важности для дам разбиралась Алена Симонова, клинический психолог и семейный психотерапевт.- Счастливая женщина – это женственная женщина. В современном мире наметилась очень явная тенденция – женщины стремятся выглядеть подчеркнуто женственно. Психологи обратили на это внимание и пришли к выводу, что таким образом женщины хотят найти по-настоящему мужественных мужчин. Своим видом они заявляют: я – настоящая женщина, которая хочет видеть рядом с собой настоящего мужчину. Дело в том, что большинство мужчин ищут в женщинах не красоту, а именно женственность. Потому что рядом с мягкой женственностью мужчина чувствует себя более мужественным и сильным. Не зря же говорят, сила женщины - в слабости.Если женщина сексуальна, это не значит, что она женственна. Женщина красивая, но сильная и активная, заставляет мужчину напрягаться, требует от него немалых усилий. Она меряется с ним в том, кто успешнее и сильнее. Мужчине приходится постоянно доказывать, что он сильнее и мужественнее ее. Постоянная напряженность и конкуренция быстро изматывают, и мужчина направляет свой взор туда, где он априори является мужчиной – к женственной даме.Женственность всегда к себе располагает, притягивает. Женственная – значит добрая, мудрая, милая, приятная, мягкая, нежная, аккуратная, спокойная, внимательная, уступчивая, заботливая. Женственная леди в принципе не может быть эпатажной. Женственность всегда покорна мужественности и не стремится к соперничеству и доминированию.Неженственная - это агрессивная, грубая, властная, манерная, истеричная, холодная. Демонстративно стервозная, несдержанная, эгоистичная, упрямая, равнодушная, дерзкая. Даже внешне красивая леди может быть неженственной. Это всего лишь банальная культивация внешнего лоска в отрыве от женской энергетики. Неженственных дам часто называют «синий чулок», «серая мышка» или «мужланка».Когда женщина жесткая, мужчина перекладывает на нее ответственность: «она сама справится со всеми проблемами». А с женственной дамой он ведет себя иначе - хочет дарить ей подарки, заботится о ней, ведь она кажется ему такой мягкой и нежной.- Женственность может быть «закрыта» по многим причинам. Большинство проблем идет из раннего детства. Несчастливое детство, неправильное воспитание в семье, непроработанные детские психотравмы – это лишь часть из них. Бывает, в семье ждали рождения мальчика, а появилась на свет девочка. Папа начал воспитывать ее по-мужски. Брал на рыбалку и охоту, учил мужским видам спорта (бокс, борьба), поощрял в дочери мужские черты: «какая ты у меня смелая, активная, сильная».Папино воспитание в будущем может обернуться проблемой: мужественная девушка не может построить отношения в паре. Она применяет моральное давление, спорит, показывает, как нужно работать, править бизнесом. Конкурирует с мужчиной. Когда такая девушка начинает понимать, что несчастлива, хоть и добилась многого в жизни, тогда она обращается к психологу с вопросом – почему у меня не получается построить отношения с сильным мужчиной? Почему я притягиваю только слабых партнеров, которые видят во мне «мамочку»?Мы начинаем разбираться, и оказывается, что папа ждал не ее рождения, а сына, а она с детства старалась соответствовать папиным ожиданиям. В отношениях она ищет сильного папу, но не находит, соответственно, начинает обесценивать мужчин.Бывает, что причина подавленной женственности кроется в том, что с самого раннего детства девочке внушали, будто быть женственной – это плохо. Девочка часто слышала от мамы или бабушки упреки в том, что она надела короткую юбку, накрасилась. Говорили: «смотри, не принеси в подоле», «не разговаривай с мальчиками».Мама с бабушкой застыдили проявление ее женских черт и превратили девочку в «синий чулок», который одевается в строгую одежду, никогда не наденет нежное женское платье, не подчеркнет женственность. Свою фигуру такие женщины скрывают под балахонами или строгими костюмами. Естественно, противоположному полу такие женщины неинтересны. Закрытая на все пуговицы, она не умеет флиртовать, мягко разговаривать, уступать мужчине, у нее холодный, сдержанный тон, она часто закрывается от мужского пола, занимая либо руководящие должности, либо сидит незаметной «мышкой» в коллективе.Подчиняясь своим внутренним бессознательным запретам, женщины идут работать туда, где приветствуется строгая дисциплина, там облекают себя в форменную одежду, в которой чувствуют себя комфортно, но неженственно. Не только в силовых структурах, но и на госслужбе, в школах много неженственных дам. Вспомните, редко кто из учителей проявляет свою женственность. Они стремятся соответствовать определенным стандартам поведения учителя. Хорошо, если такие женщины вовремя начинают понимать, что причины неудач в личной жизни кроются в них самих.Тема сексуальности раньше считалась тем, что должно вызывать стыд. Фильмы со сценами поцелуев в семье запрещались, темы интимного характера не обсуждались, девочка до взросления думала, что родилась в капусте. Воспитанные в такой атмосфере девочки, вырастая, не допускали сексуальные фантазии в свою жизнь, игнорировали важность этой сферы в семье. В итоге брак распадался. Когда начинаешь разбираться, понимаешь, что тема секса и тела была запретной в семье, детские негативные убеждения прочно засели в голове девушки, мы начинаем их прорабатывать, убирать.Родители большое влияние имеют на формирование женственности у дочери. Если мама и папа не проявляли нежности к ребенку, были холодными, то ребенок тоже вырастает холодным, не умеющим проявлять чувства. Он не видел сценария нежных, трогательных отношений у родителей, которые спали на разных кроватях или комнатах, никогда при детях не целовались, не проявляли друг к другу нежности.- Если опыт был негативный, то он чреват последствиями. Например, парень нелестно отозвался о внешности девушки, сказал, что она толстая, в результате у нее появляются внутренние проблемы, которые могут привести к анорексии. Многие клиентки обращаются ко мне именно с такой проблемой. Естественно, девушка закрывается, не принимает свое тело, ей выгодно закрыться, она становится недоступной для отношений. Закрывается дома, не ходит в спортзал, потому что стесняется. На работе слывет «серой мышкой». Такая девушка говорит, что сейчас нет нормальных мужчин, все они алкоголики или женаты, хотя 50 % мужчин разведены и ищут подходящую партнершу. Такой вот способ психологической защиты.Не только первая трагическая любовь, но и все последующие неудачные отношения, в том числе и брачные, могут негативно повлиять на женственность. Допустим, жена уличила мужа в измене, это подорвало не только доверие к мужчинам, но и привело к тому, что женщина закрылась. После развода она пытается построить другие отношения, но неудачно. Предательство, измены закрывают сердце женщины.Женственность не формируется или затухает, если девочка/женщина находится в созависимых отношениях. Привычка находиться в этих болезненных отношениях формируется, как правило, в детстве. Допустим, мама постоянно критикует, папа прохладно относится к дочери. Девочка все время зависит от эмоционального состояния родителей. Она зависит, с каким настроением мама или папа вернулись с работы. Дочка находится в постоянном напряжении, в адреналиновой зависимости.- В будущем она практически всегда притягивает болезненные отношения, где она, как и от родителей когда-то, зависит от настроения мужа. В ее представлении любовь – это адреналин, эмоциональные «американские горки», не только светлые, но и негативные чувства. Девушка бессознательно притягивает мужчину, похожего на маму или папу с таким же неустойчивым настроением, истеричного и холодного. В паре она страдает, но уйти не может, потому что находит в мужчине родителя. Она все детство терпела и здесь снова терпит. Живет в роли жертвы, которая давно ей понятна и известна. Естественно, она закрыта как женщина – в болезненных отношениях не до женственности.Помочь женщине вновь вернуть себя часто может только психолог, с которым она способна проработать детские (и не только) психотравмы. Найти причины, по которым она стала «мамочкой» в отношениях или мужеподобной. Проработав травмы, нужно принять женственность, понять, что можно и нужно быть слабой, можно доверять мужчинам.Следует понимать, что ничего страшного не случится, если женщина будет слабой. Не нужно брать на себя ответственность за всех и все. Надо передавать принятие решений мужчине, считать его главой семьи, а самой следовать за ним. Когда женщина проявляет свою женственность, мужчина становится все сильнее и сильнее. Если же она включает мужественность, берет всю ответственность на себя, то мужчина или бежит от нее, либо играет роль «жены».Необязательно быть красавицей, чтобы быть счастливой. По моему мнению, главное - быть женственной.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru

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