Художница-маляр из Бурятии рисует картины на стенах детских больниц и ресторанов

Мария Намолова рассказала «Номер один» о своем творческом пути

Трудно найти свое место в жизни, однако еще труднее – самому себе такое место создать. Это сделала Мария Намолова – девушка решила связать свою жизнь с рисованием, но вместо бумаги и холстов она начала творить произведения искусства на стенах.Творчество художницы из Бурятии можно увидеть в детских больницах, красивых интерьерах, офисах крупных компаний и популярных заведениях. Мария рассказала «Номер один», каково это быть художником-маляром.Как вспоминает Мария, поиски себя заняли длительный период. Сначала девушка окончила социологический факультет в Иркутске, отучилась на переводчика английского языка. После университета начала работать в бухгалтерской фирме, а в свободное время подрабатывала декоратором, помогала в съемках в модельном агентстве Софьи Ни. В 2014 году решилась переехать в Москву, где устроилась работать оператором call-центра в международный банк.- В Москве я захотела, помимо основной работы, найти занятие для души. Спустя время попала в проект «Сделано в Картонии», созданный на базе международного креативного сообщества Cardboardia. Ребята строили для различных крупных праздников большие картонные декорации. Это очень интересный проект с классной командой – я попала к ним на стажировку. Помню, мы сооружали трехметровых жирафов для концерта – приезжал музыкант из Австралии, который очень любит жирафов. Мне было интересно учиться работать с инструментами, материалом. И в таких местах, где есть интерес, неважно, что не получаешь за это деньги. Ты получаешь умения, навыки, новые знакомства, - рассказывает Мария НамоловаПосле работы в банке девушка устроилась ассистентом в фотостудию крупнейшего интернет-магазина одежды Lamoda. Как вспоминает художница, ей хотелось быть ближе к творчеству, но на тот момент она еще не знала, что хочет конкретно. И однажды ее жизнь изменила случайность.- Помню, был день добрых дел в Москве. Мне пришла рассылка на почту, что могу попасть на роспись стен в детской больнице имени Башляевой. Они собирали группу волонтеров на одной из станций метро. Но я опаздывала, поэтому пропустила общий сбор, поехав сразу в больницу. И там меня приняли за художницу, а не волонтера. Это было совершенно случайно, но очень круто, потому что уже на следующей встрече я могла участвовать как художник. Организация называется «Веселый коридор», у них классная система: ребята-художники придумывают эскиз для каждой стены отделения, а потом наносят контур, на контур – цифры, затем эти же цифры - на банки, и получается такая большая раскраска, картина по номерам. Когда я пришла раскрашивать, получила огромное удовольствие от простой покраски, своего рода медитации. Помню, был сильный флешбэк в детство, в деревню к бабушке. Маленькими мы красили забор, и это было такое приятное ощущение, когда ты сразу видишь результат своего труда и можешь выбрать любой цвет. Я как-то ходила на выставку Малевича, и там рассказали, что у художника тоже было подобное ощущение: «Неужели я могу покрасить этот забор в абсолютно любой цвет?!» - рассказывает Мария.Проект быстро затянул девушку. Волонтеры создавали домашнюю атмосферу в детских больницах. Важно было то, что и дети, и родители, и врачи могли принять участие в проекте. Несколько лет Мария была волонтером-художником, придумывала свои эскизы, прочувствовала цвета. Когда девушка поняла, что ей нравится именно красить, а не рисовать, Мария пошла на строительные курсы маляра-штукатура. Прослушав теоретическую часть, девушка узнала, что ждет ребенка, и ее творчество временно приостановилось. Признается, что до поздних сроков не могла перестать работать.- Мой первый заказ пришел от популярной школы флористики Moscow flower school. Классно было начать именно с большого проекта. Заказ был некоммерческий, моя подруга скинула мне их запись в соцсетях и спросила, смогу ли я нанести рисунок – три большие буквы. Этот заказ мне задал личный вектор, я осознала, где моя ниша. Потому что заказ был простой для художника, но сложный для маляра. И я поняла, что моя ниша – между художником и маляром, - объясняет землячка.Мария рассказывает, что ей импонируют художники-супрематисты, вдохновляет стиль минимализм и баухауз.- Мне нравится простота и чистота линий, сложность цвета, - объясняет художница-маляр. К каждой работе девушка старается подходить с особым вниманием. Как признается Мария, она – сильный эмпат, и ей важно, чтобы рисунок вызывал у человека эмоцию.- В общении с заказчиками мне важно понять, какого настроения ему хочется от стены. Потому что человеку нужен не рисунок на стене, а эмоция. Мой любимый проект – как-то девушка попросила разрисовать ее детскую. Там были две стены, на одной – медведица с медвежатами, а на другой – папа-медведь на рыбалке. Спустя год мне написала заказчица и сказала, что ее муж все время задерживается на работе, они проводят мало времени вместе: «Давайте нарисуем так, чтобы вся семья была в сборе на обеих стенах». Я дорисовала папу к семье, а всю семью – к папе. Не знаю, повлияло ли это на их настроение, но через год я приехала и дорисовала еще одного медвежонка – у них родился четвертый малыш. Вот такая долгоиграющая история, - с улыбкой вспоминает Мария.Один из крупных проектов Марии в Улан-Удэ – оформление стен в ресторане «Тала». По задумке дизайнера, на стенах должна была быть степная трава, пробивающаяся сквозь снег. И рисовали ее при помощи брызг, без каких-либо инструментов, цветами, максимально близкими к природным.- Я каждый раз медитировала перед тем, как начать стену, потому что полет капли непредсказуем. Специально сняла мастерскую и отрабатывала мах рукой, чтобы быть уверенной – у меня получится! – смеется художница.В итоге работа получилась впечатляющая – на стенах кафе можно увидеть «разбрызганную» траву в снежной степи. Еще крупный проект прошел в Республиканской типографии. Ребята командой готовили пространство к выставке венгерского художника в рамках фестиваля «Дни Венгрии в Бурятии». Мария отвечала за покраску: «Мы готовили все в сжатые сроки, четыре дня работали по графику «утро-день-ночь». Это было очень круто, потому что там собрались люди, объединенные одной большой целью – чтобы крутые события происходили в Улан-Удэ».Девушка успевает совмещать работу с семейными делами, а также продолжает учиться – проходит творческие курсы в школе современного искусства «Генезис». На вопрос о том, сложно ли было найти свое место, девушка отмечает, что сложнее не найти свой путь, а продолжать.- Я развиваюсь через свое творчество. Мое дело помогает мне расти как профессионально, так и внутренне. Это прекрасное ощущение - быть компетентным специалистом и человеком своего дела, - улыбается Мария.Эржена Мансорунова, «Номер один».Фотограф: Яна Ханхатова