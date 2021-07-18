Кто имеет право на выплаты, что делать на Госуслугах и помощь самозанятым в локдаун

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств

Кто имеет право на выплаты

«Какое имущество учитывается при назначении выплат будущим мамам и одиноким родителям?»

Без подписи.

Отвечает Отделение Пенсионного фонда России по Республике Бурятия:

— Семья имеет право на выплату в том случае, если среднедушевой доход не больше прожиточного минимума на душу населения и в собственности есть имущество в пределах утвержденного перечня.

Это может быть:

— одна квартира на семью любой площади (или несколько, если площадь на одного члена семьи не более 24 кв. м);

— один дом любой площади на семью (или несколько, если площадь на каждого члена семьи не более 40 кв. м);

— одна дача;

— земельный участок общей площадью не более 0,25 га — в городе или 1 га в селе;

— одно нежилое помещение;

— один гараж, машино­место (два — если семья многодетная, либо если транспорт получен по программе соцподдержки, например, предоставлен члену семьи - ­инвалиду);

— одна машина (если семья многодетная, у члена семьи инвалидность или машина получена в рамках соцподдержки — две машины);

— один мотоцикл (или два, с теми же условиями, что для машин);

— сбережения с годовым доходом от процентов не более прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ.

Если у семьи есть машина младше 5 лет (2016 года выпуска и позже), с двигателем более 250 л.с, выплата не назначается.

Кроме семей с 4 и более детьми, если в машине более 5 посадочных мест.

Имуществом из этого списка семья может владеть одновременно. Например, у заявителя и членов его семьи может быть в совокупности одна квартира, один дом, одна дача, автомобиль, гараж и нежилое помещение.

При оценке не учитываются помещения:

— непригодные для проживания;

— занимаемые членами семьи с тяжелыми заболеваниями, если совместное проживание невозможно;

— доли до 1/3 общей площади;

— участки многодетных семей, выделенные по программам соцподдержки;

— «дальневосточный гектар»;

— хозпостройки на участках под ИЖС и подсобное хозяйство;

— общее имущество в многоквартирном доме.

Выплаты пособий матерям

«Расскажите, пожалуйста, подробнее, как мне, одинокой матери, получить пособие от государства?»

Татьяна, Баунтовский район.

Отвечает Управление Пенсионного фонда России по Республике Бурятия:

— С 1 июля Пенсионный фонд России начал прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать заявление уже можно на главной странице портала Госуслуг.

Новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей с 8 до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Размер ежемесячного пособия беременным женщинам составит 6 649 рублей (50% прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Бурятия на 2021 год).

Размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно составит 6 720,50 рубля (50% региональной величины прожиточного минимума для детей в 2021 году).

Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. То есть пособия смогут получать беременные женщины или одинокие родители, если среднедушевой доход семьи — меньше 12 810 руб­лей (прожиточного минимума на душу населения в РБ на 2021 год) и семья соответствует имущественным критериям назначения выплаты.

При этом заявителю необходимо подать только заявление, большинство сведений для получения пособий (доходы, имущество и т. д.) будут проверяться автоматически по информационным системам госорганов.

Специалисты Отделения ПФР по республике рекомендуют не торопиться с подачей заявлений в первые дни июля, чтобы не допустить ошибок в электронном документе.

Выплаты беременным женщинам и одиноким родителям будут назначаться за полный месяц — независимо от даты подачи заявления. Перечисление средств по заявлениям, зарегистрированным в июле, начнется с августа.

Напомним, что подавать заявления на обе выплаты жители Бурятии должны через портал Госуслуг. Лично на приеме заявления смогут подать опекуны и попечители. Записаться на прием, начиная с 12 июля, опекуны могут по телефону горячей линии Отделения 8(3012)29­14­14.

Подробную консультацию также можно получить в официальных соцсетях ОПФР Республике Бурятия.

Доказывать отдых не нужно

«Я являюсь пенсионером, получаю страховую пенсию по старости и по инвалидности, проживаю в Баунтовском районе, хотел бы получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по РФ к месту отдыха и обратно. Куда и с какими документами мне необходимо обратиться?»

Без подписи.

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района, юрист I класса Сэсэг Ринчинова:

— В соответствии с Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (к примеру, Баунтовский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский районы), к месту отдыха и обратно, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 № 176, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства непосредственно, по почте, через многофункциональный центр либо с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного лица».

Заявление о компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, подается по утвержденной форме с указанием места отдыха.

При этом в связи с внесенными изменениями, с 26.06.2021 прилагать к заявлению о компенсации документы, подтверждающие предстоящее пребывание пенсионера в санатории,

профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в другом месте отдыха (путевка, курсовка, иной документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в избранном им для проведения отдыха месте), не нужно.

Что делать на Госуслугах

«Как использовать сайт Госуслуги более эффективно? Мало разбираюсь в этом, но хочу понять».

Агата Э., Улан­-Удэ.

Отвечает Отделение Пенсионного фонда по Республике Бурятия:

— Добавьте данные о детях в личном профиле. Заявления будут заполняться автоматически — ФИО детей, СНИЛС, свидетельство о рождении, номер полиса ОМС;

— отправляйте заявления онлайн. Регистрация рождения, прописка, выдача загранпаспорта, выплаты, распоряжение маткапиталом — без очередей и обращений в ведомства;

— следите за уведомлениями. С момента регистрации ребенка в ЗАГС в Личный кабинет мамы на портале придет уведомление о СНИЛС, а затем уведомление о выдаче электронного сертификата на маткапитал.

Пользуйтесь проактивным информированием. Те, кто оформил согласие об информировании, могут получать информацию о той поддержке, которая им полагается по мере наступления жизненных событий. Получить согласие на информирование из ЕГИССО можно в Личном кабинете. Эта опция доступна только через персональный компьютер. Необходимо войти в личный профиль, выбрать вкладку «Документы» «Льготы и выплаты» «Перейти к согласию» «Разрешить».

Помощь самозанятым в локдаун

«Я взяла кредит и зарегистрировалась как самозанятая, но с введением локдауна дела совсем плохи — нечем платить по кредиту. Что делать?»

Вера В­ва, Улан­-Удэ.

Отвечает юрист Елена Федорова:

— В связи с введением дополнительных ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), а также сохраняющейся потребностью граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства в мерах поддержки, направленных на ограничение роста просроченной задолженности по кредитным договорам (договорам займа), Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов (займов), предоставленных:

— субъектам МСП и самозанятым;

— физлицам (условие — снижение дохода заемщика и (или) наличие у него или у членов его семьи COVID‑19).

Заемщики смогут подать заявление с 1 июля по 30 сентября 2021 года. Реструктуризация не окажет негативного влияния на их кредитную историю (Информационное письмо Банка России от 29 июня 2021 г. № ИН‑06–59/44).

На что рассчитывать местному бизнесу в локдаун

«Будет ли господдержка, субсидии предпринимателям в этот сложный период?»

Галина, Улан-­Удэ.

Отвечает помощник прокурора района, юрист I класса Сэсэг Ринчинова:

— Постановлением Правительства РФ от 16.06.2021 № 915 внесены изменения в Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан.

Внесенными изменениями предусмотрена частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных граждан и относятся к категории граждан, завершивших в 2020 году обучение по основным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования. Кроме того, срок предоставления субсидии по истечении 3­го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина и по истечении 6­го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина ограничивается 27 декабря текущего финансового года.

Долги бывшего мужа

«Звонят по долгам бывшего мужа, что делать?»

Ирина Е., Баргузин.

Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Теперь коллектор может общаться с родственниками должника только с их согласия.

С 1 июля вступил в силу закон об изменении порядка взаимодействия коллекторов с членами семьи, соседями, родственниками должника и иными лицами (Федеральный закон от 01.07.2021 №254­ФЗ).

В соответствии с принятым законом коллекторы смогут общаться с членами семьи должника и любыми третьими лицами только в том случае, если те предоставили письменное согласие. Его должны оформить отдельным документом.

Ранее согласие давал сам должник, указанные лица могли лишь выразить несогласие.

Теперь родственники и иные лица могут и отозвать согласие. До изменений это право было только у должника.

Доход беременных

«Правда ли, что, встав на учет по беременности, можно получать пособие?»

Без подписи.

Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Если женщина встала на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), она сможет претендовать на ежемесячное пособие. Его размер равен половине регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Также ежемесячное пособие может получать одинокий родитель, воспитывающий ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Размер — половина регионального прожиточного минимума для детей.

Как первое, так и второе пособие назначают при условии, что среднедушевой доход семьи не выше регионального прожиточного минимума (Федеральный закон от 26.05.2021 №151­ФЗ).

Регистрация по месту пребывания

«Слышал, что сокращен срок регистрации граждан по месту пребывания, так ли это?»

Б.К., Улан­-Удэ.

Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Регистрацию по общему правилу теперь оформят всего за один рабочий день (ранее — 3 рабочих дня). То есть свидетельство выдадут на следующий день после приема заявления (Постановление Правительства РФ от 17.05.2021 №744).