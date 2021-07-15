В Иркутске следователи навестили спасенного малыша

Трехлетнему мальчику, которого отец угрожал сбросить с 14-го этажа, подарили велосипед



В Иркутске сотрудники Следственного комитета навестили мальчика, более трех часов провисевшего на руках у отца, который угрожал сбросить его с балкона 14 этажа, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



В управлении напомнили, что 13 июля для трехлетнего малыша из Иркутска теперь второй день рождения. Более трёх часов он провисел на руках у отца, который угрожал сбросить его с балкона 14 этажа. По стечению обстоятельств в этот день ему пришлось оказаться в машине Следственного комитета. Ну, а сейчас офицеры подарили ему более детский и веселый транспорт - велосипед, от которого он не отходил ни на шаг.



Вечером 13 июля после освобождения ребенка сотрудники СК доставили его в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где мальчика обследовали и назначили необходимое лечение. Его мама очень благодарна всем, кто участвовал в спасении мальчика. «Я рада, что весь этот кошмар наконец-то закончился, впереди у нас этап восстановления после стресса. Большое спасибо за велосипед для сыночка!», - делится впечатлениями мама ребенка.



Под присмотром руководителя отдела криминалистики Ивана Расторгуева малыш почти научился кататься на новом транспорте. Значит, поездка на детскую площадку обеспечена.



Расследование уголовного дела в отношении отца ребенка стоит на контроле в следственном управлении. Следствие ходатайствует об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.



Фото: irk.sledcom.ru



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