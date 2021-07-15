В Бурятии жестоко убит годовалый ребенок

В рамках уголовного дела устанавливаются лица, причастные к убийству малыша



В Бурятии накануне поздним вечером в одном из домов в селе Ильинка обнаружено тело годовалого ребенка с многочисленными колото-резаными ранениями в области грудной клетки, шеи и головы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 14 июля днем жительница села Ильинка привезла маленького сына к проживающей неподалеку бабушке, попросила присмотреть за ребенком, после чего уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила и умыла его. А свою мать и ее сожителя женщина застала пьяными. Однако она вновь оставила ребенка с ними и отлучилась. Спустя полтора часа после этого в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений; в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.



В рамках уголовного дела проверяются версии о причастности к убийству ребенка 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя, злоупотреблявших спиртными напитками. А также версия о причастности иных жителей деревни, которые могли свободно зайти в жилище и совершить преступление.



В район выехал и.о. руководителя следственного управления Сергей Базаров, который координирует работу следственно-оперативной группы. Совместно с заместителем прокурора Бурятии на месте им проведено рабочее совещание, заслушаны доклады следователей, следователей-криминалистов и сотрудников уголовного розыска полиции, составлены планы следственно-оперативных действий, даны указания о проведении неотложных процессуальных мероприятий.



В ближайшее время следователи приступят к допросам бабушки ребенка и ее сожителя. Расследование продолжается.



Над раскрытием убийства работают наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска регионального МВД, сообщили в его пресс-службе. Проводится комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на сбор оперативно-значимой информации и установление подозреваемых. Раскрытие убийства малолетнего находится на личном контроле министра внутренних дел республики.



Фото: СУ СКР по Бурятии



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