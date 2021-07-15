В Улан-Удэ жители разваливающегося дома взывают к помощи властей

Капремонт в доме давно не проводился, хотя плата за него регулярно начисляется



В местном паблике «Аноним 03» горожане разместили пост с обращением к властям. По словам жителей, их квартира находится в доме по улице Иванова 5, судебные приставы наложили арест на их имущество за неоплату капитального ремонта. Однако, судя по фотографиям, ремонт в этом доме не проводится далеко не первый год.



- Судебные приставы наложили арест на квартиру, так как не платим за капитальный ремонт. Скажите, пожалуйста, за что платить? Много лет платили, все равно никто ничего не делает. На балансе дом нигде не значится. Скоро потолок рухнет на голову в подъезде, так же рама упала в подъезде чуть ли не на голову жильцам, рамы все сгнили. В туалете общественном так вообще «беда», невозможно зайти. Яму выгребную никто не откачивает. Некуда выливать отходы. Никто не убирает. Люди живут как забытые властями, - сообщает анонимный улан-удэнец.



К посту жильцы приложили несколько фотографий. На них видно, что в деревянном многоквартирном доме отсутствует окно в подъезде, в стенах дырки, осыпалась краска, потолок в трещинах. Пост вызвал много вопросов у улан-удэнцев.











- Как понять - на балансе не значится? Вам нужно в администрацию всем идти, прямо всем домом, вызывать журналистов, звонить, требовать, бить во все колокола, чтобы приняли дом. Такая страна у нас - на балансе нет, а за капитальный ремонт платите. Это бесхозное имущество, получается, - сетует комментатор.







- Нанимайте независимую экспертизу, пусть признают дом аварийным, оплату за кап ремонт должны отменить, - советуют другой читатель паблика.







- А кому всё это время вы за капитальный ремонт платили? Почему раньше у вас никаких вопросов не возникало? По совести то, конечно, вы правы, а вот по закону нет. Долги оплатить придётся, - добавляют там же.









фото: Аноним 03 В местном паблике «Аноним 03» горожане разместили пост с обращением к властям. По словам жителей, их квартира находится в доме по улице Иванова 5, судебные приставы наложили арест на их имущество за неоплату капитального ремонта. Однако, судя по фотографиям, ремонт в этом доме не проводится далеко не первый год.- Судебные приставы наложили арест на квартиру, так как не платим за капитальный ремонт. Скажите, пожалуйста, за что платить? Много лет платили, все равно никто ничего не делает. На балансе дом нигде не значится. Скоро потолок рухнет на голову в подъезде, так же рама упала в подъезде чуть ли не на голову жильцам, рамы все сгнили. В туалете общественном так вообще «беда», невозможно зайти. Яму выгребную никто не откачивает. Некуда выливать отходы. Никто не убирает. Люди живут как забытые властями, - сообщает анонимный улан-удэнец.К посту жильцы приложили несколько фотографий. На них видно, что в деревянном многоквартирном доме отсутствует окно в подъезде, в стенах дырки, осыпалась краска, потолок в трещинах. Пост вызвал много вопросов у улан-удэнцев.- Как понять - на балансе не значится? Вам нужно в администрацию всем идти, прямо всем домом, вызывать журналистов, звонить, требовать, бить во все колокола, чтобы приняли дом. Такая страна у нас - на балансе нет, а за капитальный ремонт платите. Это бесхозное имущество, получается, - сетует комментатор.- Нанимайте независимую экспертизу, пусть признают дом аварийным, оплату за кап ремонт должны отменить, - советуют другой читатель паблика.- А кому всё это время вы за капитальный ремонт платили? Почему раньше у вас никаких вопросов не возникало? По совести то, конечно, вы правы, а вот по закону нет. Долги оплатить придётся, - добавляют там же.фото: Аноним 03

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.