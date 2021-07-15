В Улан-Удэ освящены кресты строящегося кафедрального собора РПЦ

В ближайшие дни купола и кресты будут установлены с помощью специальной конструкции на соборе



В Улан-Удэ сегодня по благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа совершен чин освящения крестов на купола строящегося кафедрального собора в честь Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, сообщает «Православная Бурятия».



В священнодействии участвовало духовенство Улан-Удэнской и Бурятской епархии, собравшееся из разных приходов. Прочитаны положенные молитвы с каждением и окроплением крестов освященной водой. За богослужением молились представители светской власти, ктиторы и благотворители собора; миряне, прибывшие из разных приходов епархии, и участники строительства.



По окончании чина освящения крестов секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) обратился к собравшимся с кратким словом, в котором рассказал о важности завершения второго этапа строительства кафедрального собора для жителей республики. Этим событием начинается великий и значительный третий этап храмоздательства – подготовка его к Великому освящению. Священник поблагодарил всех принимающих активное участие в строительстве будущего кафедрального собора, отметив особые усилия в этом деле главы Бурятии Алексея Цыденова.



В ближайшие дни купола и кресты будут установлены на специальной конструкции на верх собора.



Успенский кафедральный собор станет одним из значимых культурных объектов города. Собор будет вмещать 2 тысячи человек и представляет собой двухэтажное здание с цокольным этажом. Запланирован собор как трехпрестольный, также запланировано построить отдельный крестильный храм, библиотеку, воскресную школу, конференц-зал, трапезную, служебные помещения. Проектом предусмотрено масштабное озеленение и благоустройство прилегающей парковой территории на площади 4500 квадратных метров.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru



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