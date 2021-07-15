В Бурятии рассматривают негативные сценарии от повышения уровня Байкала

Рост уровня грозит нарушениями экосистемы озера, затоплением прибрежных сел и инфраструктуры, включая Транссиб



В Бурятии начали рассматривать варианты последствий повышения уровня воды в Байкале с оценками возможного ущерба экосистеме озера, прибрежным территориям и проживающим здесь местным жителям, сообщили в пресс-службе правительства республики. Под угрозой затоплений 41 населенный пункт населением более 31 тысячи человек,



«В любом случае, мы рассматриваем и защищаем интересы в первую очередь жителей республики и экосистемы самого озера Байкал», - заявил Петр Мордовской, вице-премьер правительства республики. Накануне он провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.



«В сентябре 2020 года уровень озера Байкал достиг рекордного максимума за последние 12 лет – 457,11 метра. Это превысило максимальную отметку для средней водности на 11 см. То есть, мы вошли в фазу - выше средней водности. Однако, по оценке Росгидромета, и по характеру притока в озеро ранее прогнозировалась категория - чуть ниже средней водности. В соответствии с этим, возможно, было принято не совсем корректное решение по недостаточному сбросу воды Иркутской ГЭС для стабилизации уровня воды в Байкале. В результате этого, в Кабанском и других наших прибайкальских районах стало подтапливать прибрежные территории», - сообщил Сергей Матвеев, министр природных ресурсов и экологии Бурятии.



Он отметил, что с 12 июля режим работы Иркутской ГЭС был установлен с пропуском воды 3100 кубометров с секунду, при этом максимальный расход Иркутской ГЭС по техническому проекту составляет 6000 кубометров. Однако подтопление застройки в нижнем бьефе гидростанции начинается уже с 3200 кубометров в секунду.



«Управление режимами работы Иркутского гидроузла должно в первую очередь направлено на поддержание уровня воды в Байкале в пределах, обеспечивающих сохранение его экосистемы. Наша задача – прийти к таким решениям, которые позволят избежать подтопления территорий Иркутска и минимизировать негативное влияние на территории Бурятии, а также – на уникальную экосистему озера Байкал», - сказал министр природных ресурсов и экологии Бурятии.



Сейчас наблюдается повышение озера Байкал в связи с обильными осадками на водосборной площади озера, которая находится на территории Бурятии. В ближайшее время прогнозируется выпадение осадков по Иркутской области - на 120 процентов выше нормы, по республике - от 200 до 230 процентов. В результате уровень озера Байкал ежедневно повышается на 3 сантиметра, дальнейший подъем воды отразится на благополучии жителей байкальского побережья и увеличению волнового воздействия на Транссибирскую железную дорогу, жилую застройку и объекты инфраструктуры.



По словам директора Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН Ендона Гармаева, дальнейшее повышение уровня озера Байкал приведет к затоплению прибрежной территории и нанесению ущерба биоресурсам в таких местах как Посольский сор и других. Кроме того, наблюдается подмыв на некоторых участках береговой линии и насыпи автомобильной дороги Улан-Удэ – Баргузин.



«Серьезно сказываются колебания уровня воды в озере и на полуострове Святой нос, где обитают очень много эндемичных видов растений. Но у нас не только природные объекты под угрозой, у нас 41 населенный пункт под угрозой затопления с населением более 31 тысячи человек», - говорит ученый.



Оценили дальнейшее повышение уровня Байкала и главы прибрежных районов республики.



«Негативно повышение уровня озера Байкал в нашем районе будет влиять на поселок Нижнеангарск. В 2002 году было построено гидротехническое сооружение - произведено берегоукрепление протяженностью до 700 метров. При повышении в прошлом году уровня Байкала у нас произошло самое сильное разрушение этой дамбы за последнее время, был объявлен режим повышенной готовности. В случае размыва этого сооружения в этом году у нас на береговой линии подтопление грозит 16 многоквартирным жилым домам, пяти административным зданиям, детским садам, магазинам, рыбзаводу, а также памятникам и аллее», - сообщил и.о. руководителя администрации Северо-Байкальского района Андрей Беляев.



Высказался и замруководителя администрации Кабанского района Геннадий Осетров, отметивший, что в результате повышения уровня воды в озере существует угроза размыва Транссибирской железнодорожной магистрали от села Выдрино до станции Посольск, а также населенных пунктов Мурзино, Жилино, Оймур, Посольское и других.



По итогам совещания принято решение



Фото: egov-buryatia.ru В Бурятии начали рассматривать варианты последствий повышения уровня воды в Байкале с оценками возможного ущерба экосистеме озера, прибрежным территориям и проживающим здесь местным жителям, сообщили в пресс-службе правительства республики. Под угрозой затоплений 41 населенный пункт населением более 31 тысячи человек,«В любом случае, мы рассматриваем и защищаем интересы в первую очередь жителей республики и экосистемы самого озера Байкал», - заявил Петр Мордовской, вице-премьер правительства республики. Накануне он провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.«В сентябре 2020 года уровень озера Байкал достиг рекордного максимума за последние 12 лет – 457,11 метра. Это превысило максимальную отметку для средней водности на 11 см. То есть, мы вошли в фазу - выше средней водности. Однако, по оценке Росгидромета, и по характеру притока в озеро ранее прогнозировалась категория - чуть ниже средней водности. В соответствии с этим, возможно, было принято не совсем корректное решение по недостаточному сбросу воды Иркутской ГЭС для стабилизации уровня воды в Байкале. В результате этого, в Кабанском и других наших прибайкальских районах стало подтапливать прибрежные территории», - сообщил Сергей Матвеев, министр природных ресурсов и экологии Бурятии.Он отметил, что с 12 июля режим работы Иркутской ГЭС был установлен с пропуском воды 3100 кубометров с секунду, при этом максимальный расход Иркутской ГЭС по техническому проекту составляет 6000 кубометров. Однако подтопление застройки в нижнем бьефе гидростанции начинается уже с 3200 кубометров в секунду.«Управление режимами работы Иркутского гидроузла должно в первую очередь направлено на поддержание уровня воды в Байкале в пределах, обеспечивающих сохранение его экосистемы. Наша задача – прийти к таким решениям, которые позволят избежать подтопления территорий Иркутска и минимизировать негативное влияние на территории Бурятии, а также – на уникальную экосистему озера Байкал», - сказал министр природных ресурсов и экологии Бурятии.Сейчас наблюдается повышение озера Байкал в связи с обильными осадками на водосборной площади озера, которая находится на территории Бурятии. В ближайшее время прогнозируется выпадение осадков по Иркутской области - на 120 процентов выше нормы, по республике - от 200 до 230 процентов. В результате уровень озера Байкал ежедневно повышается на 3 сантиметра, дальнейший подъем воды отразится на благополучии жителей байкальского побережья и увеличению волнового воздействия на Транссибирскую железную дорогу, жилую застройку и объекты инфраструктуры.По словам директора Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН Ендона Гармаева, дальнейшее повышение уровня озера Байкал приведет к затоплению прибрежной территории и нанесению ущерба биоресурсам в таких местах как Посольский сор и других. Кроме того, наблюдается подмыв на некоторых участках береговой линии и насыпи автомобильной дороги Улан-Удэ – Баргузин.«Серьезно сказываются колебания уровня воды в озере и на полуострове Святой нос, где обитают очень много эндемичных видов растений. Но у нас не только природные объекты под угрозой, у нас 41 населенный пункт под угрозой затопления с населением более 31 тысячи человек», - говорит ученый.Оценили дальнейшее повышение уровня Байкала и главы прибрежных районов республики.«Негативно повышение уровня озера Байкал в нашем районе будет влиять на поселок Нижнеангарск. В 2002 году было построено гидротехническое сооружение - произведено берегоукрепление протяженностью до 700 метров. При повышении в прошлом году уровня Байкала у нас произошло самое сильное разрушение этой дамбы за последнее время, был объявлен режим повышенной готовности. В случае размыва этого сооружения в этом году у нас на береговой линии подтопление грозит 16 многоквартирным жилым домам, пяти административным зданиям, детским садам, магазинам, рыбзаводу, а также памятникам и аллее», - сообщил и.о. руководителя администрации Северо-Байкальского района Андрей Беляев.Высказался и замруководителя администрации Кабанского района Геннадий Осетров, отметивший, что в результате повышения уровня воды в озере существует угроза размыва Транссибирской железнодорожной магистрали от села Выдрино до станции Посольск, а также населенных пунктов Мурзино, Жилино, Оймур, Посольское и других.По итогам совещания принято решение рекомендовать прибрежным байкальским районам объявить режим повышенной готовности , вести постоянный мониторинг за повышением уровня в озере, а также оперативно решать возникающие вопросы.Фото: egov-buryatia.ru

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