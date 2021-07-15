В Забайкалье сошли с рельсов 35 вагонов с углем

Опасного груза не имелось, люди не пострадали, возбуждено уголовное дело



Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР по факту схода вагонов в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК РФ (халатность) и 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, транспорта), сообщили в пресс-службе управления .



По версии следствия, около часа ночи 15 июля на перегоне станций Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги в Могочинском районе Забайкальского края на двухпутном пути произошел сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда с последующим их боковым столкновением с грузовым поездом, следовавшим по встречному пути, у которого также опрокинулись вагоны.



Всего с рельсов сошло 35 вагонов с углем, а также подвижные платформы с железнодорожными контейнерами. Опасного груза не имелось. Никто из граждан не пострадал.

По предварительным данным, в результате железнодорожного происшествия разрушено 350 метров четного и нечетного пути, повреждена электроопора.

Движение по Забайкальской железной дороге на этом участке пути остановлено, ведутся восстановительные работы.



Фото: vssut.sledcom.ru





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