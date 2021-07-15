Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства новых детсадов

Сейчас в городе строят сразу пять дошкольных учреждений





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ход строительства детских садов по улицам Боевая, Конечная и Лермонтова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году в столице Бурятии возводят пять детских садов по нацпроекту «Демография». Три из них готовы на 90-95 процентов – это детсады в мкр. Дивизионный, мкр. Забайкальский и по улице Боевой. Еще два, по улице Конечной и Лермонтова, находятся на стадии строительства. Каждый рассчитан на 280 мест – это 14 групп по 20 детей.





- Детские сады строится по типовому проекту, который взят с детского садика, построенного в 2014 году в мкрн Исток. Этот проект был признан эффективно обоснованным и его мы теперь тиражируем для строительства на других участках. Все пять детских садов мы планируем получить в собственность города в этом году, работы ведутся согласно графику, проблем нет, - сообщил Игорь Шутенков.





- У нас по СанПиНу введено новое требование, чтобы стены можно было мыть хлорсодержащими средствами, поэтому сейчас мы используем новую антиковидную краску, которая не будет терять своих физических свойств при обработке, - сказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.





Активно строятся детские сады на Лермонтова и Конечной – здесь выносят и строят новые инженерные сети, ведутся строительно-монтажные работы на всех блоках. В будущих учреждениях разместятся раздевальные, игровые, спальни, музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинеты логопеда и многое другое. Будущий детсад на Конечной строят рядом с детсадом на Боевой.





Строительство новых детских садов позволит значительно сократить очередность детей в сады и создать еще 1400 новых мест, из них 700 мест для детей от 1,5 до 3 лет.





Строительство детского сада на Боевой уже завершается, на этой неделе сюда зайдет клининговая компания, а после начнется монтаж оборудования и мебели. Отметим, в новых детсадах вместо эмали используется новая краска.- Два детских сада будут располагаться рядом – это обусловлено тем, что микрорайон активно застраивается, здесь проживает много горожан, будет много детишек. По этой же причине в прошлом году мы возвели пристрой к школе №49. Хотелось бы сразу сказать, что к построенным детским садам будут подведены подъездные дороги и определены места для стоянки машин, - подчеркнул мэр города.Средства на строительство детских садов – более 900 млн рублей выделены по федеральному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Нацпроект утвержден указом президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».Фото: мэрия Улан-Удэ