Бастрыкин взял под контроль расследование годовалого ребенка в Бурятии

Он поручил досконально установить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления



Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовных дел, где потерпевшими стали несовершеннолетние.



Он поручил руководителю следственного управления по Бурятии доложить обо всех обстоятельствах происшествия, сообщили в пресс-службе управления.







Председатель Следственного комитета поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела, поручив досконально установить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.



Фото: СКР Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовных дел, где потерпевшими стали несовершеннолетние.Он поручил руководителю следственного управления по Бурятии доложить обо всех обстоятельствах происшествия, сообщили в пресс-службе управления. Как информировал «Номер один» , в Бурятии 14 июля вечером в одном из домов в селе Ильинка обнаружено тело годовалого ребенка с многочисленными колото-резаными ранениями в области грудной клетки, шеи и головы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). В рамках уголовного дела проверяются версии о причастности к убийству ребенка 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя, злоупотреблявших спиртными напитками, а также версия о причастности иных жителей деревни, которые могли свободно зайти в жилище и совершить преступление.Председатель Следственного комитета поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела, поручив досконально установить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.Фото: СКР

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