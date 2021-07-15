В Бурятии возобновляют работу загородные детские лагеря

Всего до конца года планируется вывезти на отдых около 10 тыс.детей



С 15 июля возобновляют прием детей десять загородных оздоровительных лагерей Улан-Удэ, в соответствии с утвержденным графиком сезонов. Ранее в связи с распространением коронавируса в лагерях «Юнтур» и «Надежда» не проводились первые смены, а в «Байкальских волнах», «Рассвете» и «Роднике» первые смены были досрочно завершены.



- Для обеспечения безопасного и полноценного отдыха и оздоровления детей в лагерях проведены все необходимые ремонтные работы, противопожарные, антитеррористические, санитарно-эпидемиологические мероприятия и т.д. Штат лагерей полностью укомплектован квалифицированными кадрами, - рассказали в администрации города.



Кроме того, все упомянутые лагеря обеспечены рециркуляторами, бесконтактными термометрами, дозаторами, необходимым запасом антисептиков и дезинфицирующих средств. В случае выявления заболевших детей предусмотрены резервные койки в размере 25 процентов от проектной мощности лагеря.



Помимо общих правил гигиены защиты от коронавируса, при организации отдыха и оздоровления детей будут придерживаться следующих правил:

- Осуществляется одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а также — одномоментный выезд, с перерывами между сменами не менее двух дне (для проведения заключительной дезинфекции всех помещений;

- Устанавливается запрет на приём детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены;

- Наполняемость групп, отрядов должна составлять не более 75% от проектной мощности;

- Во время заезда проводится обязательная термометрия каждого ребенка и сопровождающих взрослых с использованием бесконтактных термометров с оформлением результатов в журналах;

- На каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья (учетная форма N 079/у): сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня до момента заезда в лагере, в т.ч. по COVID-19;

- При входе во все помещения (здания), в том числе перед входом в столовую устанавливаются дозаторы с антисептиком для обработки рук;

- Ежедневно должен проводиться «Утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой, не менее двух раз в день (утро-вечер);

- В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела, обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады «скорой помощи»;

- На весь период в лагере обязательно круглосуточно нахождение не менее двух медицинских работников (врача и медсестры);

- Массовые мероприятия, в том числе дни посещения родителей исключаются.



В администрации отметили, что работает система кэшбэк, при котором родителю (законному представителю) ребенка возвращается 50 процентов понесенных затрат при приобретении путевки. Вся необходимая информация размещена на официальных сайтах лагерей.



На сегодня 5981 детей отдохнули в пришкольных лагерях (ЛДП и ЛТО), из них 1337 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В первой смене в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 764 ребенка, из них 263, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего до конца года планируется отправить на отдых 9793 детей.





фото: pixabay.com

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