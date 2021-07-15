В Бурятию начнутся поставки медицинского кислорода из Новосибирска

Ведутся переговоры о поставках кислорода с Томской и Кемеровской областями



Министр промышленности Бурятии Антон Виноградов провел переговоры с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андреем Гончаровым.

В ходе встречи обсуждались поставки медицинского кислорода из Новосибирска в Бурятию, а также сотрудничество в области промышленной политики между регионами, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«С понедельника в зависимости от выработки кислорода ожидаем ежесуточные поставки от 10 до 15 тонн из Новосибирска. Также веду переговоры по поставкам медицинского кислорода с Томской и Кемеровской областями. С Омской областью обсуждаем объемы поставок газообразного медицинского кислорода», - рассказал Антон Виноградов.



Отметим, что на сегодняшний день медицинский кислород поставляется из Красноярска, Томска и Новокузнецка. Производитель медицинского кислорода в Бурятии компания «Анико плюс» получила одобрение экспертного совета Гарантийного фонда республики на приобретение третьей установки по производству жидкого медицинского кислорода. Таким образом, объемы производства увеличатся с 10 до 15 тонн в сутки.



«Улан-Удэстальмост» готовит аналогичную заявку по приобретению дополнительного оборудования. Предприятие ежесуточно выпускает 430 баллонов медицинского кислорода.







Фото: egov-buryatia.ru Министр промышленности Бурятии Антон Виноградов провел переговоры с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андреем Гончаровым.В ходе встречи обсуждались поставки медицинского кислорода из Новосибирска в Бурятию, а также сотрудничество в области промышленной политики между регионами, сообщили в пресс-службе правительства республики.«С понедельника в зависимости от выработки кислорода ожидаем ежесуточные поставки от 10 до 15 тонн из Новосибирска. Также веду переговоры по поставкам медицинского кислорода с Томской и Кемеровской областями. С Омской областью обсуждаем объемы поставок газообразного медицинского кислорода», - рассказал Антон Виноградов.Отметим, что на сегодняшний день медицинский кислород поставляется из Красноярска, Томска и Новокузнецка. Производитель медицинского кислорода в Бурятии компания «Анико плюс» получила одобрение экспертного совета Гарантийного фонда республики на приобретение третьей установки по производству жидкого медицинского кислорода. Таким образом, объемы производства увеличатся с 10 до 15 тонн в сутки.«Улан-Удэстальмост» готовит аналогичную заявку по приобретению дополнительного оборудования. Предприятие ежесуточно выпускает 430 баллонов медицинского кислорода. Напомним, тремя днями ранее глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что ситуация с медицинским кислородом сейчас в Бурятии сложилась непростая. Потребность в нем значительно выросла: с 7 тонн во вторую волну осенью прошлого года до 18 тонн в сутки на сегодняшний день.Фото: egov-buryatia.ru

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