В Бурятии ликвидируют свалку у байкальского курорта Горячинск

Она существует более полувека в непосредственной близости от Байкала



В Бурятии Республиканское агентство лесного хозяйства заключило госконтракт на ликвидацию несанкционированной свалки в лесном фонде вблизи села Горячинск, где расположен одноименный курорт, сообщили в пресс-службе РАЛХ.



В центральной экологической зоне Байкала подрядчик уберет более 13 тысяч кубометров мусора, просеет грунт от мусора и вывезет отходы на санкционированный полигон твердых коммунальных отходов. Средства на ликвидацию –22 млн рублей - выделены из республиканского бюджета.



«Свалка тут образовалась ещё в конце 60-х годов. Мы не раз пытались бороться со стихийным вывозом мусора в лес – устанавливали аншлаги, фотоловушки, привлекали к административной ответственности, организовывали субботники и уборки, но это лишь капля в моря. Мы запрещаем оставлять мусор в Горячинском участковом лесничестве, он в другом лесничестве появляется», - рассказывает Андрей Баранов, главный лесничий Байкальского лесничества.



Ежедневно выполнение работ на месте будут контролировать сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства, Байкальского, Усть-Баргузинского и Кикинского лесничеств.







Фото: РАЛХ В Бурятии Республиканское агентство лесного хозяйства заключило госконтракт на ликвидацию несанкционированной свалки в лесном фонде вблизи села Горячинск, где расположен одноименный курорт, сообщили в пресс-службе РАЛХ.В центральной экологической зоне Байкала подрядчик уберет более 13 тысяч кубометров мусора, просеет грунт от мусора и вывезет отходы на санкционированный полигон твердых коммунальных отходов. Средства на ликвидацию –22 млн рублей - выделены из республиканского бюджета.«Свалка тут образовалась ещё в конце 60-х годов. Мы не раз пытались бороться со стихийным вывозом мусора в лес – устанавливали аншлаги, фотоловушки, привлекали к административной ответственности, организовывали субботники и уборки, но это лишь капля в моря. Мы запрещаем оставлять мусор в Горячинском участковом лесничестве, он в другом лесничестве появляется», - рассказывает Андрей Баранов, главный лесничий Байкальского лесничества.Ежедневно выполнение работ на месте будут контролировать сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства, Байкальского, Усть-Баргузинского и Кикинского лесничеств. Как сообщал «Номер один» , по данным мониторинга минприроды Бурятии, в республике насчитывается 492 свалки. На них «хранится» более 3 млн тонн отходов. Более того, 62 свалки с общей массой 600 тысяч тонн находятся в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории и на особо охраняемых природных территориях. Ликвидация свалок будет осуществляться в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». К 2024 году в республике планируется убрать только пять больших свалок общей площадью около 90 гектаров. Кроме того, завалы мусора уберут в Улан-Удэ, Северобайкальске, Кяхте, Закаменске и Усть-Баргузине.Фото: РАЛХ

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