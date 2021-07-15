15.07.2021
Депутат Хурала Бурятии рассказала страшную историю смерти ее родственницы от ковида

Депутат Хурала Бурятии рассказала страшную историю смерти ее родственницы от ковида

Мать шестерых детей скончалась от сильного поражения легких

Депутат Хурала Бурятии Оксана Бухольцева на своей странице в Фейсбуке поделилась страшной историей ее родственницы Ирины, которая 9 июля умерла от коронавируса.

«Коронавирус прошёлся танком и по нашей семье. Вчера похоронили Ирину, маму шестерых детей, младшему из которых всего 2 года. Настоящая женщина, мама, жена, для которой на первом месте всегда были её дети и семья», - рассказала Оксана Бухольцева.

По словам депутата, женщина заболела коронавирусом после прилёта из Улан-Удэ в Нижнеангарск. У нее стремительно ухудшилось состояние, врачи диагностировали 80-процентное поражение лёгких. Бортом санавиации пациентку доставили в Улан-Удэ в ковидный госпиталь №4.

«Последнее сообщение от неё: «Помогите»… Говорить не могла, только писала. 30 июня информация из больницы: «К сожалению, практически все легкие поражены, но на терапию стала отвечать чуть-чуть». Со стороны детей, племянников, сестренки моральная поддержка: видео с призывами, что Ирина всем нам нужна, что ее ждут дети. Я просто писала: «Ирина, ты давай держись. Ты на контроле. Но и сама давай борись, не хандри. Все будет хорошо…» Но эти призывы она не видела. На связь уже не выходила. Перевезли в БСМП, чистили кровь, впала в кому, вышла из комы, ввели в кому… 8 июля попросили привезти пеленки и салфетки для ухода за Ириной. 9 июля сообщение, что Ирина умерла», - с болью описывает случившееся Оксана Бухольцева.

Как рассказала депутат, 14 июля ее родственницу похоронили в закрытом гробу.
 
«Страшно, больно слышать вопросы от детей: «Здравствуйте, что-нибудь слышно ещё про маму?». От сестренки: «Иринка со вчерашнего дня не в сети. Как бы узнать у нее улучшения есть? Я просто сегодня уезжаю в рейс и вся испереживалась». А ты не знаешь, что сказать, как поддержать», - пишет Оксана Бухольцева.

Фото: «Номер один»
коронавирус


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