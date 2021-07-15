Депутат Хурала Бурятии рассказала страшную историю смерти ее родственницы от ковида

Мать шестерых детей скончалась от сильного поражения легких





Депутат Хурала Бурятии Оксана Бухольцева на своей странице в Фейсбуке поделилась страшной историей ее родственницы Ирины, которая 9 июля умерла от коронавируса.

«Коронавирус прошёлся танком и по нашей семье. Вчера похоронили Ирину, маму шестерых детей, младшему из которых всего 2 года. Настоящая женщина, мама, жена, для которой на первом месте всегда были её дети и семья», - рассказала Оксана Бухольцева.По словам депутата, женщина заболела коронавирусом после прилёта из Улан-Удэ в Нижнеангарск. У нее стремительно ухудшилось состояние, врачи диагностировали 80-процентное поражение лёгких. Бортом санавиации пациентку доставили в Улан-Удэ в ковидный госпиталь №4.«Последнее сообщение от неё: «Помогите»… Говорить не могла, только писала. 30 июня информация из больницы: «К сожалению, практически все легкие поражены, но на терапию стала отвечать чуть-чуть». Со стороны детей, племянников, сестренки моральная поддержка: видео с призывами, что Ирина всем нам нужна, что ее ждут дети. Я просто писала: «Ирина, ты давай держись. Ты на контроле. Но и сама давай борись, не хандри. Все будет хорошо…» Но эти призывы она не видела. На связь уже не выходила. Перевезли в БСМП, чистили кровь, впала в кому, вышла из комы, ввели в кому… 8 июля попросили привезти пеленки и салфетки для ухода за Ириной. 9 июля сообщение, что Ирина умерла», - с болью описывает случившееся Оксана Бухольцева.Как рассказала депутат, 14 июля ее родственницу похоронили в закрытом гробу.«Страшно, больно слышать вопросы от детей: «Здравствуйте, что-нибудь слышно ещё про маму?». От сестренки: «Иринка со вчерашнего дня не в сети. Как бы узнать у нее улучшения есть? Я просто сегодня уезжаю в рейс и вся испереживалась». А ты не знаешь, что сказать, как поддержать», - пишет Оксана Бухольцева.Фото: «Номер один»