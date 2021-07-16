В аптеках Бурятии из-за коронавируса рухнули продажи презервативов и виагры

Фармацевты связывают это с закрытием ночных и увеселительных заведений



В общественном мнении Бурятии сформировался устойчивый стереотип, что в связи с пандемией фармацевтические компании и аптечная сеть несказанно обогатились. Мол, для кого война, а для кого мать родна. Реальность же совершенно противоположная: если крупные международные и российские производители вакцин, лекарств и тест-систем действительно купаются в золоте, то аптечные сети Бурятии сегодня едва сводят концы с концами.



Рекордное падение



По итогам пяти месяцев 2021 года продажи аптечных сетей сократились в натуральном выражении на 14,9% - до 2,25 млрд единиц товаров, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group. Это рекордное падение с 2017 года.



В Бурятии ситуация складывается еще хуже: как сообщил «Номер один» совладелец одной из аптечных сетей Бурятии, в 2021 году продажи лекарств рухнули на 40%. Причем продажи сократились даже по тем группам лекарств, которые, казалось бы, должны были показывать рост.



- Упала реализация противовирусных препаратов, прежде всего, кагоцела, арбидола, ингавирина, а также жаропонижающих, например, парацетамола, - сообщил источник. - Резко снизились, по сравнению с прошлым годом, и продажи антисептиков и резиновых перчаток, население, судя по всему, разуверилось в их эффективности и просто перестало брать.



Что касается медицинских масок, то на них особо уже не заработаешь.



В прошлом году маски хорошо продавались, тем более что и наценка тогда была побольше, но спрос также серьезно просел из-за роста предложения в магазинах и распространения многоразовых масок, отмечают фармацевты.



Однако эксперты отмечают, что, как это парадоксально не звучит, обычными и ранее массовыми вирусными заболеваниями жители Бурятии стали болеть гораздо меньше, соответственно, резко упал и спрос на тот же тамифлю (противовирусное), Эффералган (жаропонижающее) и другие группы товаров.



- Людям кажется, будто бы сейчас в Бурятии ковид поразил чуть ли не половину населения, но мы то оперируем цифрами и видим, что, например, только за январь 2019 года в Бурятии заболело гриппом и ОРВИ почти 40 тыс. человек, - отмечает наш собеседник. - И тогда у нас были просто сумасшедшие продажи противовирусных и жаропонижающих. А вот с нынешней пандемией ситуация иная, ведь за почти полтора года с начала распространения COVID-19 в Бурятии он был зарегистрирован чуть более у 45 тыс. человек.



По словам эксперта, ранее сезонные и мощнейшие всплески заболеваемости гриппом и ОРВИ, по сравнению с коронавирусной заболеваемостью, по числу обращений в аптеки были «просто несопоставимыми». Сегодня же грипп и ОРВИ окончательно вытеснены коронавирусом. К тому же если ранее ОРВИ чаще всего лечили народными и аптечными средствами, то при COVID-19 заболевших чаще госпитализируют и лечат уже за счет бюджета.



Это негативно сказалось не только на продажах противовирусных препаратов в частных аптеках, но и на многих других группах лекарств. Между тем в государственных структурах складывается несколько иная ситуация по сравнению с бедственным положением частных аптек.



«Есть по 2021 году рост объемов реализации по антибиотикам, противовирусным препаратам и ряду других лекарственных групп, сообщили «Номер один» в ГП «Бурят-Фармация». Однако конкретных данных по продажам сказать не можем в связи с коммерческой тайной».



«Бурят-Фармация» осуществляет крупные поставки лекарств в антиковидные стационары и поликлиники. Напомним, что с октября 2020 года в Бурятии из регионального бюджета выделяются средства на приобретение лекарств для многодетных семей и пенсионеров, лечащихся от коронавирусной инфекции амбулаторно. В целом же в регионе лекарственое обеспечение все больше смещается от частных к государственным структурам.



Как недавно сообщила пресс-служба правительства РБ, в Бурятии на мероприятия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 с начала 2021 года направлено 756,9 млн рублей из бюджета. Значительная часть этих средств пошла на закупку лекарств, средств защиты и оборудования.



И хочется, и колется



При этом показывают падение продаж не только противовирусные лекарства. В частных аптеках наиболее значительно снизилась реализация БАДов, косметики, витаминов и дорогих препаратов.



- Упали продажи дорогой виагры (таблетки от импотенции), а спрос сместился в пользу более дешевых заменителей этого препарата. Падает реализация презервативов и другой продукции интимного характера, - сообщает наш источник из аптечной сети региона. - Пока сложно понять, почему это происходит, но, видимо, регулярные локдауны и закрытие ночных и увеселительных заведений явно не способствуют росту продажи подобной продукции.



Не исключено, что, как отмечает собеседник, «часть населения элементарно опасается вести ранее праздный и рискованный образ жизни». Ведь известно, что ковид передается чаще всего при тесных контактах с носителем вируса. Впрочем, информации мало, исследования тоже, естественно, никто не проводил, поэтому мы можем только предполагать, почему эти группы медицинских изделий в Бурятии продаются гораздо меньше, чем годом ранее.



Тем не менее основная причина падения реализации лекарств в аптеках - экономическая.



- Тут две возможные причины: дорогие препараты стали не по карману гражданам с падающими доходами, например, без дорогих витаминов можно обойтись или вместо дорогих разрекламированных можно купить дженерики, цена на которые в два-три раза ниже, - полагает экономист Анатолий Думнов. - А другая причина – возможно, действительно жители Бурятии меньше стали болеть обычными простудными заболеваниями либо пользуются старыми запасами лекарств.



В Министерстве здравоохранения Бурятии не смогли оперативно ответить на запрос «Номер один», однако ранее ведомство сообщало, что «введение масочного режима, соблюдение социальной дистанции и отмена массовых мероприятий в 2020 и 2021 годах снизили распространение обычного ОРВИ и гриппа».



Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: pixabay.com

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