В Улан-Удэ на острове Богородский выявили 11 строений без регистрации прав

Владельцам «самоволок» дадут время, чтобы подать документы и постараться зарегистрировать свои права



Одиннадцать объектов без правоустанавливающих документов обнаружили сегодня сотрудники городского Комитета по управлению имуществом и землепользованию на острове Богородский в ходе рейда по выявлению незаконных построек, сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.



«Согласно сведениям публичной кадастровой карты, эти земельные участки не состоят на кадастровом государственном учете, в связи с чем и было принято решение о проведении рейдового осмотра. Основной целью осмотра является уточнение сведений о фактических землепользователях, проверка наличия правоустанавливающих документов на земельные участки, установление паспортных данных жильцов и проведение профилактической беседы о порядке оформления земельных участков и объектов капитального строительства, в случае, если у граждан предусматривается такой вид собственности», – рассказал начальник отдела земельного контроля Комитета по управлению имуществом Геннадий Гуруев.



По результатам рейда принято решение о проведении выездных документарных проверок в отношении установленных лиц. Материалы будут направлены в Росреестр для принятия решения о привлечении этих граждан к административной ответственности. Далее жильцам незаконных построек выдадут предписание с ограниченным сроком, за время которого необходимо подать документы и постараться зарегистрировать свои права.



Отметим, на Богородском располагается одно из старейших дачных товариществ города – «Ранет».



Всего, с начала 2021 года, специалистами отдела проведено 36 рейдовых осмотров, и 168 выездных документарных проверок в отношении «собственников» земельных участков по улицам Тобольская, Подлесная, Дундича, Номинская, Керамическая, Дальняя, Кристальная, Хонгодорская, Войсковая, 104-й микрорайон, ДНТ «Дружба», СНТ «Пионер-2» и ДНТ «Весна».



Фото: ulan-ude-info.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.