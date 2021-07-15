В Бурятии еще на год продлили программу льготной ипотеки

Максимальная сумма кредита составит 3 миллиона рублей





Программа льготной ипотеки продлена до 1 июля 2022 года, сообщает Минстрой Бурятии. По новым условиям, максимальная сумма кредита будет единой для всех субъектов РФ и составит 3 миллиона рублей.

Получить льготную ипотеку в Ипотечной корпорации Бурятии можно по ставке от 5,8% годовых. Минимальная ставка доступна при оплате первоначального взноса от 50% и при подтверждении доходов и занятости с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья.- Нам важно участвовать в госпрограмме, которая уже показала свою эффективность в 2020 году, оказав значительную поддержку рынку жилищного строительства, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.Напомним, льготная ипотека на новостройки действует с апреля 2020 года.Фото: pixabay.com