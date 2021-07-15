В Бурятии по подозрению в убийстве ребенка задержан сожитель его бабушки

По версии следствия, мужчина, находившийся в запое, схватил нож и нанес им удары ребенку по различным частям тела



В Бурятии в результате первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД, по подозрению в жестоком убийстве годовалого задержан 36-летний сожитель его бабушки, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По версии следствия, сожитель бабушки мальчика на фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, схватил нож и нанес им удары ребенку по различным частям тела.



На одежде мужчины, а также под краями его ногтевых пластин обнаружена кровь, образцы которой переданы экспертам для проведения геномного исследования. Сейчас проводится допрос подозреваемого, после чего его показания будут проверены на месте преступления, а также в ходе психофизиологического исследования при помощи полиграфа.



В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу следственной группой проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.







Фото: «Номер один» В Бурятии в результате первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД, по подозрению в жестоком убийстве годовалого задержан 36-летний сожитель его бабушки, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По версии следствия, сожитель бабушки мальчика на фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, схватил нож и нанес им удары ребенку по различным частям тела.На одежде мужчины, а также под краями его ногтевых пластин обнаружена кровь, образцы которой переданы экспертам для проведения геномного исследования. Сейчас проводится допрос подозреваемого, после чего его показания будут проверены на месте преступления, а также в ходе психофизиологического исследования при помощи полиграфа.В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу следственной группой проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Как сообщал «Номер один» , 14 июля днем жительница села Ильинка привезла маленького сына к проживающей неподалеку бабушке, попросила присмотреть за ребенком, после чего уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила и умыла его. Свою мать и ее сожителя женщина застала пьяными. Однако она вновь оставила ребенка с ними и отлучилась. Спустя полтора часа после этого в правоохранительные органы от бабушки поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений.ъФото: «Номер один»

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