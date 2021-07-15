Депутат заксобрания Забайкалья получил реальный срок за уход от налогов

А также – за злостное неисполнение решения суда, которое вполне мог выполнить



В Забайкалье вынесен обвинительный приговор депутату краевого законодательного собрания Забайкальского края, директору двух коммерческих организаций - ООО «Торговый дом «Тигнинский» и ООО «Разрез Тигнинский» Алексею Кужикову.



Он признан виновным в «сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере» и в «злостном неисполнении служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда».



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю, следствием и судом установлено, в 2017-2019 годах Кужиков, осознавая, что его предприятия имеют недоимку по налогам в сумме более 65 млн рублей, использовал банковские счета третьих лиц для произведения расчетов с партнерами за приобретение товаров и оказание услуг.



Помимо того, Кужиков, зная об имеющемся решении суда о взыскании задолженности на сумму более 19 млн рублей, и имея возможность исполнить решение суда, сознательно и злостно не исполнял решения.



Приговором суда Кужикову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Подсудимый взят под стражу в зале суда.



Фото: pixabay.com

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