В Бурятии умер известный ветеран авиации

Николай Холодов многое сделал для сохранения и развития авиасообщения





В Бурятии скончался ветеран авиации Николай Холодов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Баир Цыренов.

Николай Холодов работал одним из руководителей Улан-Удэнского авиапредприятия, представителем «Аэрофлота» в Болгарии, в 90-х годах представителем «Внуковских авиалиний», а затем вплоть до ухода на пенсию трудился в авиакомпании S7.«Он многое сделал для сохранения и развития авиасообщения в первую очередь с Москвой. Помню его с момента нашего знакомства в 1979 году, когда мы встречали с ним в аэропорту певца Дина Рида, прилетевшего из Нижнеангарска. Он был добрым и ответственным человеком, со своеобразным чувством юмора и оптимизма. Земля пухом. Светлого перерождения!! Родным и близким мои глубокие соболезнования!», - написал Баир Цыренов.Фото: «Номер один»