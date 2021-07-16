Строящийся в Улан-Удэ ТРЦ под оперным театром от проекта не отклонялся

Правда, раздел о сохранности объектов культурного наследия в проекте даже не рассматривался



Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора Бурятии не выявила отклонений от проектной документации при строительстве торгового центра в Улан-Удэ под театром оперы и балета, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



Тем не менее, выяснилось, что изменения высотных отметок внесены в проект, но не отражены в разрешении на строительство, выданном в январе 2021 года. Госстройжилнадзором направлено предостережение в адрес компании «Бест плюс» об урегулировании вопроса с Комитетом по строительству администрации Улан-Удэ для внесения изменений в разрешение. Несоответствие между проектом и разрешительной документацией может в дальнейшем повлиять на выдачу заключения об окончании строительства.



Перед вынесением заключения Госстройжилнадзор сделал запрос о предоставлении исполнительной геодезической съемки высотного положения объекта. Застройщик, в свою очередь, направил инспекторам материалы съемки, а также информацию о выполнившем ее лице. В соответствии с подтверждением главного инженера проекта, разница в высотных отметках соответствует утвержденной застройщиком проектной документации.



Вместе с тем установлено, что проект, разработанный в 2015 году «Архстройпроектом», не содержал раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», поэтому при экспертизе проекта этот раздел не рассматривался.



До конца июля, в соответствии с предписанием, выданным застройщику, инспекторам будут предоставлены недостающие акты строительного контроля. Кроме того, в связи с частично размытым покрытием тротуара по ул. Ленина, Госстройжилнадзором рекомендовано проведение мероприятий по устранению и предотвращению подобных ситуаций в будущем совместно с органами местного самоуправления.



Проверка полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части территории по ул. Ленина Улан-Удэ проведена в сжатые сроки в связи с возникшим общественным интересом. Основанием для проведения внеплановой документарной проверки послужила информация СМИ об изменениях в высотных отметках при строительстве торгового центра. Предположительно, он стал загораживать объект культурного наследия, Театр оперы и балета, в большей степени, нежели это предусмотрено проектом.



Отметим, что информация Госстройжилнадзора выдержана с точки зрения бюрократической этики до такой степени, что ее сложно понимать без специальной подготовки. Получается, что нарушений нет, но они, все-таки, есть. При этом есть и прелюбопытнейший факт. Оказывается, вопрос об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (читай – Оперного театра) не рассматривался вообще, так как раздела об этом не было в проекте шестилетней давности. Видимо, и далее рассматриваться не будет. В самом деле, чего смотреть снизу на Оперный театр, поднимайся на площадь Советов и разглядывай. А ведь именно эта проблема большего всего и волновала общественность, из-за которой началась проверка.



Интересно, что теперь скажет об этой ситуации Градостроительный совет.



Фото: ulan-ude-info.ru Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора Бурятии не выявила отклонений от проектной документации при строительстве торгового центра в Улан-Удэ под театром оперы и балета, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Тем не менее, выяснилось, что изменения высотных отметок внесены в проект, но не отражены в разрешении на строительство, выданном в январе 2021 года. Госстройжилнадзором направлено предостережение в адрес компании «Бест плюс» об урегулировании вопроса с Комитетом по строительству администрации Улан-Удэ для внесения изменений в разрешение. Несоответствие между проектом и разрешительной документацией может в дальнейшем повлиять на выдачу заключения об окончании строительства.Перед вынесением заключения Госстройжилнадзор сделал запрос о предоставлении исполнительной геодезической съемки высотного положения объекта. Застройщик, в свою очередь, направил инспекторам материалы съемки, а также информацию о выполнившем ее лице. В соответствии с подтверждением главного инженера проекта, разница в высотных отметках соответствует утвержденной застройщиком проектной документации.Вместе с тем установлено, что проект, разработанный в 2015 году «Архстройпроектом», не содержал раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», поэтому при экспертизе проекта этот раздел не рассматривался.До конца июля, в соответствии с предписанием, выданным застройщику, инспекторам будут предоставлены недостающие акты строительного контроля. Кроме того, в связи с частично размытым покрытием тротуара по ул. Ленина, Госстройжилнадзором рекомендовано проведение мероприятий по устранению и предотвращению подобных ситуаций в будущем совместно с органами местного самоуправления.Проверка полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части территории по ул. Ленина Улан-Удэ проведена в сжатые сроки в связи с возникшим общественным интересом. Основанием для проведения внеплановой документарной проверки послужила информация СМИ об изменениях в высотных отметках при строительстве торгового центра. Предположительно, он стал загораживать объект культурного наследия, Театр оперы и балета, в большей степени, нежели это предусмотрено проектом.Отметим, что информация Госстройжилнадзора выдержана с точки зрения бюрократической этики до такой степени, что ее сложно понимать без специальной подготовки. Получается, что нарушений нет, но они, все-таки, есть. При этом есть и прелюбопытнейший факт. Оказывается, вопрос об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (читай – Оперного театра) не рассматривался вообще, так как раздела об этом не было в проекте шестилетней давности. Видимо, и далее рассматриваться не будет. В самом деле, чего смотреть снизу на Оперный театр, поднимайся на площадь Советов и разглядывай. А ведь именно эта проблема большего всего и волновала общественность, из-за которой началась проверка.Интересно, что теперь скажет об этой ситуации Градостроительный совет. Как сообщал «Номер один» , мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил рассмотреть вопрос возведения торгового центра возле театра оперы и балета на градостроительном совете. Он должен был состояться еще 8 июля. Прошло восемь дней, но - тишина. Видимо, то случай, когда молчание гораздо красноречивее любых слов.Фото: ulan-ude-info.ru

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