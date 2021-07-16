Бурятии не удается опуститься ниже 250 новых случаев COVID-19 в сутки

Однако число летальных исходов уменьшается, а число выздоровевших пациентов растет



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 49 185. Это на 252 случая больше, чем было в четверг. Из новых случаев 49% (24 324) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 513 человек, 13 - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – три человека, в возрасте 65 лет и старше - 10 человек),сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 179 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 16 887 человек.



В стационарах получают лечение 2 243 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2 039. В отделениях реанимации находится 178 пациентов (из них старше 65 лет – 79), на ИВЛ – 126 пациентов (из них старше 65 – 57), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 98.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 12 209 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 44 694 (+260) человек, дополнительно сняты с наблюдения 1 557 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2 913 коек: занято – 2 243, свободно – 670 коек. Занятость коечного фонда составляет 77%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5 539 человек, с нарастающим итогом – 1 219 153 человек.

Всего в республику поступило 256 030 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 230 976 человек. Остаток вакцины составляет 25 054 единиц. Завершили вакцинацию 160 758 человек. Остаток второго компонента – 95 272 единиц.



Фото: pixabay.com





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