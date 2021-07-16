Лесной спецназ Бурятии в Иркутске направлен на новый крупный пожар

Десантники и парашютисты республики работают на крупных возгораниях в соседних регионах



Пожарные-десантники и парашютисты-пожарные Бурятии переброшены на новый лесной пожар в Иркутской области, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Группировка Забайкальской базы авиационной охраны лесов переброшена на пожар в 260 км от города Бодайбо. По данным программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», площадь пожара превышает 1000 гектаров, часть из которых пройдено верховым огнем.



В Якутии группировка из Бурятии продолжает работать в Мирнинском районе. Они отстаивают от огня населенный пункт – Сюльдюкар. По данным системы «ИСДМ-Рослесхоз», площадь этого очага превышает 75 тысяч гектаров.



По данным «Авиалесоохраны», в Иркутской области за прошедшие сутки проводились работы по тушению 30 пожаров на площади 24 тысячи гектаров. В Якутии тушились 132 пожара на землях лесного фонда на площади более 650 тысяч гектаров.



Напомним, 90 пожарных-десантников и пожарных-парашютистов Бурятии работают в соседних регионах – Якутии и Иркутской области. Пожары в тайге Бурятии минимальны. Сегодня возгораний нет, уточнили в агентстве.



Фото: РАЛХ





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