В Бурятии усилят проверки на рынках

Граждане жалуются, что там не соблюдают антиковидные меры





В Бурятии мобильные группы по выявлению нарушителей антиковидных мер усилят работу в отношении торговых и рыночных комплексов. Соответствующее поручение на заседании оперативного штаба дал зампред правительства РБ Пётр Мордовской. Основанием для этого стали обращения граждан, жалующихся на нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.

- Нас сегодняшний день 2243 человека получают лечение в условиях стационара, причем у 90% пациентов диагностирована сложная форма заболевания – пневмония. А за прошедшие сутки зарегистрировано 252 новых случая инфицирования. Заболеваемость остается высокой. При этом должны быть обеспечены соответствующие меры профилактики во всех организациях, местах массового пребывания людей, - отметил Пётр Мордовской.По данным эпидемиологической службы, основная часть заболевших связывают инфицирование с посещением мест массового скопления людей. Поэтому рейды по проверке мер профилактики проводятся в местах большого скопления людей: организациях торговли, общепита, общественном транспорте. Всего в республике за прошедшие сутки составлено 112 протоколов об административном правонарушении по фактам несоблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства.Фото: «Номер один»