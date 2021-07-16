В Бурятию инфляцию придавили яйцами

Восстановление объема поставок от сибирских птицеводов замедлило продуктовую инфляцию в республике



В июне продовольственная инфляция в Бурятии замедлилась до 8,1%. Ведущие птицефабрики Сибири восстановили обычный объем поставок яиц в республику, и это сдержало рост цен на потребительском рынке, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России



«В конце прошлого года новосибирские и красноярские производители яиц частично переориентировали сбыт своей продукции в регионы центральной части страны, где произошли вспышки птичьего гриппа. Предложение на бурятском рынке снизилось. Это сказалось на стоимости продукта для покупателей — в последние месяцы куриные яйца на полках наших магазинов дорожали. Сейчас птицефабрики в центральной России постепенно восстанавливают производство, так что объем поставок яиц в республику восстановился. И годовые темпы роста цен на них существенно снизились», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющая Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.







К слову, больше стало и поставок фруктов — благодаря этому замедлились темпы роста цен на апельсины, виноград, бананы. А яблоки в годовом выражении даже подешевели.



Непродовольственные товары



Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 6,95% в мае до 7,26% в июне. На фоне высокого спроса, вызванного активизацией жилищного строительства благодаря программам льготной ипотеки, продолжилось ускорение годового роста цен на строительные материалы.



Повышение стоимости древесины на мировом и внутреннем рынках, связанное с увеличением спроса на нее, привело к ускорению годового роста цен на древесно-стружечные плиты и мебель.

Дальнейшее повышение темпов прироста цен на новые автомобили обусловлено сохранением их ограниченного предложения в дилерских центрах из-за проблем с поставками комплектующих у автопроизводителей.



Вместе с тем, насыщение спроса способствовало замедлению роста цен на телевизоры, холодильники и стиральные машины. По информации специализированных торговых сетей снижению продаж в июне по сравнению с прошлым годом предшествовал заметный рост спроса в предыдущие месяцы.



Услуги



Годовой прирост цен (тарифов) на услуги ускорился до 4,72% в июне после 2,39% в мае. Значительный вклад в ускорение внесла динамика цен на авиабилеты. В июне пассажиропоток через аэропорт столицы республики увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,2 раза, и пассажирские авиаперевозки полностью восстановились после сокращения, вызванного действием ограничительных мер. На фоне такого роста спроса произошло подорожание авиабилетов в годовом выражении. Но их цена осталась меньше, чем до начала пандемии коронавируса.

Благодаря возобновлению авиасообщения с Турцией — одним из популярных направлений зарубежного отдыха для жителей республики — увеличился туристический поток в эту страну. Как следствие, заметно подорожали в годовом выражении услуги в сфере зарубежного туризма.



Активизация жилищного строительства стимулировала повышение спроса на услуги по ремонту жилья, что в свою очередь отразилось на увеличении темпов прироста стоимости услуг по установке пластиковых окон и облицовке кафельной плиткой.



Инфляция в Дальневосточном федеральном округе и России



Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в июне 2021 года увеличилась до 5,6% после 5,44% в мае. Увеличение инфляции в округе, как и в целом по стране, происходило преимущественно под влиянием продолжающегося роста потребительского спроса в условиях сохраняющегося давления со стороны издержек производителей и поставщиков.



В целом по России годовая инфляция в июне 2021 года увеличилась до 6,5%. Повышение показателя отчасти обусловлено влиянием низкой базы: в июне 2020 года, в период действия жестких противоэпидемических ограничений, рост цен был весьма сдержанным. Несколько уменьшились также текущие показатели устойчивой ценовой динамики. Тем не менее, инфляционное давление пока остается повышенным. С учетом сроков исчерпания эффектов низкой базы и проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет снижаться осенью, вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.



Фото: «Номер один»

В июне продовольственная инфляция в Бурятии замедлилась до 8,1%. Ведущие птицефабрики Сибири восстановили обычный объем поставок яиц в республику, и это сдержало рост цен на потребительском рынке, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России«В конце прошлого года новосибирские и красноярские производители яиц частично переориентировали сбыт своей продукции в регионы центральной части страны, где произошли вспышки птичьего гриппа. Предложение на бурятском рынке снизилось. Это сказалось на стоимости продукта для покупателей — в последние месяцы куриные яйца на полках наших магазинов дорожали. Сейчас птицефабрики в центральной России постепенно восстанавливают производство, так что объем поставок яиц в республику восстановился. И годовые темпы роста цен на них существенно снизились», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющая Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России. Напомним, о неожиданном влиянии куриных яиц на цены в Бурятии «Номер один» писал в марте. Если быть корректными, то нужно говорить о вспышках птичьего гриппа в центральных регионах России.К слову, больше стало и поставок фруктов — благодаря этому замедлились темпы роста цен на апельсины, виноград, бананы. А яблоки в годовом выражении даже подешевели.Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 6,95% в мае до 7,26% в июне. На фоне высокого спроса, вызванного активизацией жилищного строительства благодаря программам льготной ипотеки, продолжилось ускорение годового роста цен на строительные материалы.Повышение стоимости древесины на мировом и внутреннем рынках, связанное с увеличением спроса на нее, привело к ускорению годового роста цен на древесно-стружечные плиты и мебель.Дальнейшее повышение темпов прироста цен на новые автомобили обусловлено сохранением их ограниченного предложения в дилерских центрах из-за проблем с поставками комплектующих у автопроизводителей.Вместе с тем, насыщение спроса способствовало замедлению роста цен на телевизоры, холодильники и стиральные машины. По информации специализированных торговых сетей снижению продаж в июне по сравнению с прошлым годом предшествовал заметный рост спроса в предыдущие месяцы.УслугиГодовой прирост цен (тарифов) на услуги ускорился до 4,72% в июне после 2,39% в мае. Значительный вклад в ускорение внесла динамика цен на авиабилеты. В июне пассажиропоток через аэропорт столицы республики увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,2 раза, и пассажирские авиаперевозки полностью восстановились после сокращения, вызванного действием ограничительных мер. На фоне такого роста спроса произошло подорожание авиабилетов в годовом выражении. Но их цена осталась меньше, чем до начала пандемии коронавируса.Благодаря возобновлению авиасообщения с Турцией — одним из популярных направлений зарубежного отдыха для жителей республики — увеличился туристический поток в эту страну. Как следствие, заметно подорожали в годовом выражении услуги в сфере зарубежного туризма.Активизация жилищного строительства стимулировала повышение спроса на услуги по ремонту жилья, что в свою очередь отразилось на увеличении темпов прироста стоимости услуг по установке пластиковых окон и облицовке кафельной плиткой.Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в июне 2021 года увеличилась до 5,6% после 5,44% в мае. Увеличение инфляции в округе, как и в целом по стране, происходило преимущественно под влиянием продолжающегося роста потребительского спроса в условиях сохраняющегося давления со стороны издержек производителей и поставщиков.В целом по России годовая инфляция в июне 2021 года увеличилась до 6,5%. Повышение показателя отчасти обусловлено влиянием низкой базы: в июне 2020 года, в период действия жестких противоэпидемических ограничений, рост цен был весьма сдержанным. Несколько уменьшились также текущие показатели устойчивой ценовой динамики. Тем не менее, инфляционное давление пока остается повышенным. С учетом сроков исчерпания эффектов низкой базы и проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет снижаться осенью, вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Фото: «Номер один»

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