Улан-удэнцев ждет масштабное отключение холодной воды

Без благ цивилизации останется более 6 тысяч домов





В Улан-Удэ с 8 вечера 16 июля до 8 утра 17 июля будет прекращена подача холодного водоснабжения потребителям Железнодорожного района, за исключением мкр. Загорск, Восточный, Стеклозавод и ст. Дивизионная. Причина - неисправность на самотечном коллекторе по ул. Революции 1905 г.

Подвоз воды будет организован. По всем вопросам можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по тел.: 44-00-00; 44-10-33.





Как сообщает МУП «Водоканал», под ограничение попадает 183 улицы, 6433 дома, 84 тысяч 421 потребителей.В МУПе пояснили, что днем 14 июля поступила заявка о засоре на линии напорного канализационного коллектора по улице Революции 1905 года, 98. При обследовании сетей был обнаружен провал на трубопроводе. Оперативно была установлена дизельная насосная станция по откачке стоков во избежание их выхода на поверхность.Однако дизельная насосная станция не справляется с таким объемом перекачки стоков, которые идут со всего Железнодорожного района Улан-Удэ. Поэтому принято решение об отключении холодного водоснабжения.На объекте с начала обнаружения неисправности работают 20 сотрудников из ремонтных бригад и 5 единиц спецтехники МУП «Водоканал». Работы идут круглосуточно режиме. Сейчас направлены еще 2 дополнительные единицы спецтехники и 10 сотрудников ремонтных бригад предприятия.Фото: мэрия Улан-Удэ