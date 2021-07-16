В Бурятии пройдет массовая проверка водителей

Три дня наряды ДПС будут курсировать по всем районам республики



С сегодняшнего дня и по 18 июля в Бурятии, в том числе, в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Как отмечают в ГИБДД Бурятии, запланировано выставление 18 дополнительных экипажей ГИБДД. Правоохранители проверят автомобилистов на въездах и выездах к местам отдыха.



- В первую очередь, полицейские, задействованные в рейдовых мероприятиях, ориентированы на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления транспортом, - отметили в ведомстве.



Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и сообщать в полицию о подозрительных водителях.



Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде - самое опасное нарушение ПДД. За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение ПДД влечет уже уголовную ответственность.







фото: pixabay.com

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