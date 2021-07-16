Народные штабы в районах Бурятии начали сбор предложений от активистов

Лучшие инициативы включат в Народную программу



В районах и городах Бурятии начали работу Народные штабы – проект, который инициировали активисты ТОС, и который впоследствии получил широкую поддержку со стороны населения и общественных организаций республики.



Уже сегодня во многих районах сформированы инициативные группы, созданы вайбер-чаты, через которые жители предлагают идеи по решению самых актуальных проблем на местах.



- Идея с созданием Народных штабов хорошая. У людей появляется возможность высказаться и вынести свои конкретные предложения. Это будет совместная работа жителей населенных пунктов и властей. Население очень живо откликнулись на идею создания Народных Штабов. Мы создали вайбер-чат Народного Штаба в Тункинском районе. Туда добавляются активисты, неравнодушные жители, - говорит Юлия Сушкеева, депутат Тункинского райсовета.



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В Баргузинском районе одно из предложений касается обеспечения сельской местности кадрами, особенно в сфере здравоохранения, культуры и образования. Также баргузинцы считают, что нужно укрепление материально-технической базы школ. Для строительства и капитального ремонта необходима дорогостоящая проектно-сметная документация (ПСД), которая создается за счет муниципальных бюджетов. Однако у районов не всегда хватает средств на ПСД, а также недостаточно специалистов. В результате муниципалитеты лишаются финансирования и не могут попасть в госпрограммы.



Подняли «школьный» вопрос и представители ассоциации ТОС города Улан-Удэ. Они акцентировали внимание на школе №44, где дети учатся в три смены и предложили построить для нее новое здание. Кроме того, столичные ТОСовцы внесли предложение о создании второго моста через реку Селенга.



- На сегодняшний день нагрузка на улицы Иволгинская и Борсоева является главной проблемой всего левобережья. Многокилометровые пробки, постоянные заторы в час пик доставляют большие неудобства, - написала представитель ассоциации Елена Гомбоева.



Работа по созданию Народных штабов в районах и сбору предложений от их активистов продолжается. Напомним, единая сеть таких штабов, объединенная в один – республиканский, должна сформировать общую Народную программу, а после представить её власти.



В районах и городах Бурятии начали работу Народные штабы – проект, который инициировали активисты ТОС, и который впоследствии получил широкую поддержку со стороны населения и общественных организаций республики.Уже сегодня во многих районах сформированы инициативные группы, созданы вайбер-чаты, через которые жители предлагают идеи по решению самых актуальных проблем на местах.- Идея с созданием Народных штабов хорошая. У людей появляется возможность высказаться и вынести свои конкретные предложения. Это будет совместная работа жителей населенных пунктов и властей. Население очень живо откликнулись на идею создания Народных Штабов. Мы создали вайбер-чат Народного Штаба в Тункинском районе. Туда добавляются активисты, неравнодушные жители, - говорит Юлия Сушкеева, депутат Тункинского райсовета. вайбер-чате Тункинского района уже появились первые предложения, касающиеся ликвидации свалки в Тунке, создания общественных туалетов и решения проблемы с крупным рогатым скотом на дорогах, что создает угрозу ДТП.В Баргузинском районе одно из предложений касается обеспечения сельской местности кадрами, особенно в сфере здравоохранения, культуры и образования. Также баргузинцы считают, что нужно укрепление материально-технической базы школ. Для строительства и капитального ремонта необходима дорогостоящая проектно-сметная документация (ПСД), которая создается за счет муниципальных бюджетов. Однако у районов не всегда хватает средств на ПСД, а также недостаточно специалистов. В результате муниципалитеты лишаются финансирования и не могут попасть в госпрограммы.Подняли «школьный» вопрос и представители ассоциации ТОС города Улан-Удэ. Они акцентировали внимание на школе №44, где дети учатся в три смены и предложили построить для нее новое здание. Кроме того, столичные ТОСовцы внесли предложение о создании второго моста через реку Селенга.- На сегодняшний день нагрузка на улицы Иволгинская и Борсоева является главной проблемой всего левобережья. Многокилометровые пробки, постоянные заторы в час пик доставляют большие неудобства, - написала представитель ассоциации Елена Гомбоева.Работа по созданию Народных штабов в районах и сбору предложений от их активистов продолжается. Напомним, единая сеть таких штабов, объединенная в один – республиканский, должна сформировать общую Народную программу, а после представить её власти.

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