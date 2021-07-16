Ковид забрал у Бурятии почти 4,4 млрд рублей

Столько потрачено на борьбу с коронавирусом в республике с начала пандемии





На профилактику и снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции в Бурятии за 2020-2021 годы в общем направлено почти 4,4 млрд рублей. Поддержка федерального бюджета из них составила более 2,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Из них в этом году – уже свыше 1,1 млрд рублей. На 363 млн рублей федеральной поддержки приобретены лекарства для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, оплачена медпомощь по обязательному медицинскому страхованию больным коронавирусом и с подозрением на данное заболевание. А также выплачены отпускные или компенсация за неиспользованный отпуск работникам медицинских учреждений, получавшим выплаты стимулирующего характера.Остальная сумма из республиканского бюджета - 779 млн рублей - пошла на приобретение препаратов для лечения, тестов, медицинского оборудования, расходных материалов, средств индивидуальной защиты, кислорода и проведение кислородопроводов в стационарах. А также на социальные выплаты медикам, аренду транспорта, амбулаторных центров и гостиницы под ковидный госпиталь и содержание горячей линии минздрава.В прошлом году на борьбу с COVID-19 в республике было направлено более 3,2 млрд рублей (2,3 млрд рублей из федерального бюджета, из республиканского - 967 млн рублей).Помимо медицинских расходов республика направила значительные средства и на поддержку населения и бизнеса. Так, на поддержку бизнеса в этом году направлено 137 млн рублей, в прошлом - 138 млн. Безопасность учреждений образования (закупка дезинфекции, масок и антисептиков) в этом году потребовала 65 млн рублей. В 2020 году расходы на эти же цели, а также приобретение бесконтактных термометров, рециркуляторов, продуктовых наборов и субсидии частным садам составили 362 млн рублей.Учреждениям социальной защиты и на поддержку населения направлено более 500 млн рублей.Расходы Республиканского агентства занятости населения составили 1,3 млрд рублей: на социальные выплаты, организацию временных, общественных работ и стимулирование создания дополнительных рабочих мест.Фото: «Номер один»