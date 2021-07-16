В Бурятии перед судом предстанет омич, пытавшийся подкупить сотрудников ГАИ

Попавшись пьяным за рулем, он положил под коврик служебного автомобиля ГИБДД сверток с 40 тыс рублей



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Омской области. Он обвиняется в «даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый работает мастером электромонтажного предприятия в Омской области. В начале лета он вместе с рабочими приехал на территорию Северо-Байкальского района Бурятии в командировку. В конце июня течение дня их компания употребляла спиртные напитки, а под утро собралась ехать на берег Байкала.



По пути обвиняемый, управлявший служебным автомобилем УАЗ, двигаясь по одной из улиц города Северобайкальск, съехал в кювет, а затем врезался в жилой дом. Прибывшие к месту происшествия сотрудники Госавтоинспекции привлекли пьяного водителя к административной ответственности. Во время составления процессуальных документов мужчина настойчиво предлагал сотрудникам деньги за бездействие, однако полицейские отказались от незаконного вознаграждения и предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки.



Однако обвиняемый не оставил попыток передать сотрудникам деньги в надежде, что они сокроют совершенное им правонарушение. Вечером на перекрестке он увидел их служебный автомобиль, сел в салон, вновь стал предлагать взятку, после чего положил под резиновый коврик сверток, в котором находились 40 тысяч рублей. В ответ полицейские зафиксировали попытку водителя подкупить представителей власти, после чего мужчина привлечен к уголовной ответственности.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»





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