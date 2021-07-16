В Улан-Удэ еще более 70 улиц попадут под отключение холодной воды

Воды в домах не будет 12 часов



В Улан-Удэ расширен список улиц, где с 8 вечера 16 июля до 8 утра 17 июля не будет холодной воды . К уже озвученным 183 улицам прибавилось еще 73.

Напомним, причина отключения – неисправность на канализационном коллекторе МУП «Водоканал». Сейчас работники предприятия работают над его ремонтом.



Фото: «Номер один» Фото: «Номер один»

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