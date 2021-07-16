«Буряад ТВ» начнет вещание на Дом.ru

Зона покрытия охватит Улан-Удэ и поселок Селенгинск Кабанского района



Телеканал «Буряад ТВ» расширяет вещание. В ночь с 18 на 19 июля он появится в Дом.ru. Теперь смотреть первый круглосуточный бурятский телеканал можно будет в сети ООО «БИКС+» Дом.ru. Для цифрового вещания назначен 32-й канал, для аналогового - 31-й, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Зона покрытия охватит Улан-Удэ и поселок Селенгинск Кабанского района.



«Мы успешно завершили переговоры с еще одним крупнейшим кабельным оператором в Бурятии. Надеемся, что наши программы и проекты понравятся зрителям, а партнерам дадут почву для плодотворного сотрудничества», - отметил руководитель телеканала Виталий Раднаев.







Фото: egov-buryatia.ru Телеканал «Буряад ТВ» расширяет вещание. В ночь с 18 на 19 июля он появится в Дом.ru. Теперь смотреть первый круглосуточный бурятский телеканал можно будет в сети ООО «БИКС+» Дом.ru. Для цифрового вещания назначен 32-й канал, для аналогового - 31-й, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Зона покрытия охватит Улан-Удэ и поселок Селенгинск Кабанского района.«Мы успешно завершили переговоры с еще одним крупнейшим кабельным оператором в Бурятии. Надеемся, что наши программы и проекты понравятся зрителям, а партнерам дадут почву для плодотворного сотрудничества», - отметил руководитель телеканала Виталий Раднаев. Напомним , что 25 мая «Буряад ТВ» федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) была выдана лицензия на вещание первому бурятскому национальному телеканалу. Телеканал, работающий в режиме «24/7» призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.Фото: egov-buryatia.ru

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