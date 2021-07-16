В Чите ветврачи обнаружили очаг листериоза

Это инфекционное заболевание, которое опасно и для человека, вызывает «микроб холодильника»



В Забайкалье на территории Читы ветеринарные специалисты выявили опасное инфекционное заболевание у крупного рогатого скота – листериоз. Об этом сообщает официальный портал края.



«В хозяйстве больные животные поставлены на карантин, им назначено лечение. Ветвречи следят за состоянием здоровья всего скота в хозяйстве», - пояснил руководитель краевой ветеринарной службы Андрей Лим.



Заболевание подтверждено краевой ветлабораторией. Ветслужбой введены ограничительные мероприятия. По условиям карантина: город Чита является неблагополучным пунктом, откуда запрещен вывоз домашних и сельскохозяйственных животных.



Листериоз – опасное природно-очаговое инфекционное заболевание человека и животных. Оно поражает центральную нервную систему, протекает в тяжелой форме с высокой летальностью. Встречается заболевание практически у всех видов сельскохозяйственных и домашних животных, декоративной и домашней птицы.



Источником заболевания людей являются больные и переболевшие животные, в том числе грызуны, которые длительное время сохраняют листерии в организме и своими выделениями заражают окружающую среду, помещения ферм, скотных дворов, предметы обихода в домах и дачных постройках, а также пищевые продукты и воду.



Возбудитель листериоза достаточно устойчивый во внешней среде. При благоприятных условиях (низких температурах, достаточной влажности) обладает способностью не только длительно сохраняться, но и размножаться при 4-6°С в почве, воде, пищевых продуктах (мясе, молоке, овощах, квашеной капусте). Листерии способны накапливаться при хранении продуктов в домашних холодильниках, когда многие другие бактерии гибнут. Такая их особенность объясняет распространенное название листерий как «микроб холодильника». Хранение зараженных продуктов в холодильниках часто способствует листериозу у людей при отсутствии дополнительной обработки таких продуктов. Соление овощей, молочных и мясных продуктов, которое губительно для многих микробов, помогает размножению листерий, выдерживающих 6-20% концентрацию поваренной соли. Наибольшую опасность представляют салаты из сырой капусты, мягкие сыры, мясные полуфабрикаты, в том числе из птицы. Сырое мясо и мясные продукты могут быть заражены в 30-50 процентах. Листерии быстро погибают при температуре кипячения, под воздействием солнечных лучей возбудитель листериоза погибает через 2-15 суток.



Фото: 75.ru



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