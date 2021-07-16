В Бурятии охотники не могут получить разрешения на охоту

Сельчане жалуются, что портал госуслуг зачастую не работает



С 16 июля в Бурятии начался прием заявлений на охоту. Охотников, как обычно, предупредили, что подать заявления можно через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) и Многофункциональный центр (МФЦ). Причем, учитывая, что МФЦ принимает по предварительной записи, нужно было заранее записаться.



Однако на деле ситуация не выглядит столь простой. Так, опытный охотник из Бичуры Алексей Иванов в очередной раз столкнулся с тем, что получить разрешение становится задачей невыполнимой.



- Недели полторы назад нам сказали, что ехать никуда не нужно, коронавирус, желательно только через госуслуги. Сегодня заходил на сайт раз пять, портал не работает. Звоню в Бурприроднадзор – трубку не берут. Сейчас, после обеда, портал заработал, но квот уже нет, все роздано. Мол, попробуйте в следующем году. Что это за беспредел такой? В том году и через МФЦ тоже пытались, там тоже оператор не могла заявку отправить, система не работала. Это какой-то дурдом! – возмущается Алексей Иванов.



В аналогичной ситуации оказались и другие односельчане охотника.



- То есть мы сейчас остались без лицензии на кабана. С 16 сентября начнут выдавать разрешения на косулю, и вопрос открытый: как успеть, и как это сделать, если портал то и дело виснет? – обеспокоены охотники. - И почему год от года возникают одни те же сложности в этой сфере? Неужели нельзя, наконец-то, навести порядок?!



Фото: "Номер один".

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.