Врачи Улан-Удэ спасли 71-летнего дедушку с 90% поражением легких

Медики боролись за жизнь горожанина больше месяца



Сегодня в Улан-Удэ из БСМП выписывают 71-летнего горожанина, который попал в реанимацию с 90-процентным поражением легких из-за коронавирусной инфекции.



- Это некий «знаковый» момент для больницы, ведь Николай Ефимович попал сюда 8 июня, когда ковидный стационар только начинал работу, а сейчас его уже постепенно сворачивают. Для того чтобы мужчина вышел из больницы, еще и на своих ногах, трудился слаженный тандем медиков, - сообщили в БСМП.



Пожилой мужчина лежал в отделении реанимации и интенсивной терапии и находился на аппарате ИВЛ. Кроме того, было решено поставить ему трахеостомическую трубку. Это, простыми словами, дыхательная трубка, которую вставляют в надрез в шее. Как отметил заведующий отделением Жаргал Эшеев, ее установка очень положительно влияет именно на эмоциональное состояние пациентов.



- Традиционная методика проведения инвазивной ИВЛ не дает возможности питаться самостоятельно обычной едой, пациент ограничен в движениях, что очень сильно давит морально, он угнетён и практически не верит в хороший исход, - отметили в больнице.



В итоге принятое решение сыграло свою роль, и после двух недель реанимации Николая Ефимовича смогли перевести в отделение для оказания медпомощи взрослым с COVID-19, где его привели к отрицательному анализу на ковид и выписке.



- С самой реанимации пациента вели и реабилитологи больницы. Так, врач Татьяна Цырендоржиева проводила посильные физические тренировки. Из-за длительного лежачего положения пожилой мужчина уже не мог пошевелить ногами. Здесь необходимо отметить стойкость и позитивный настрой самого пациента, - добавили медики.



Как рассказывают соседи по палате, даже после ухода реабилитолога пациент с упорством продолжал делать упражнения. Как итог – сегодня он покидает ковидный госпиталь на своих ногах, отметили в больнице.





фото: скриншот из видео БСМП

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.