В Бурятии 77 семей получили медаль «За любовь и верность»

Ею могут получить супружеские пары, прожившие в браке не менее 25 лет





16 июля глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил и наградил многодетные, приемные семьи и супружеские пары медалями «За любовь и верность» и «За верность родительскому долгу». Встреча проходила в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в онлайн режиме. В ней приняли участие награждаемые семьи из всех районов Бурятии и Улан-Удэ.

- Мы все родом из своей семьи. Семья, в первую очередь, это родители. Они формируют отношение к жизни, жизненные ценности, правильные жизненные ориентиры. Человек формируется в семье, и если семья крепкая, правильная и любящая, то и дети такие же ‑ настоящие люди, которые укрепляют свои семьи, свою родину, свою страну. Я бы хотел всех участников поздравить, поблагодарить, пожелать, чтобы в ваших семьях было здоровье, счастье, чтобы ваши дети, ваши внуки, правнуки, весь род был сильным, здоровым, крепким и процветающим. Там, где люди живут хорошо - там все хорошо, - поздравил награждаемых Алексей Цыденов.В этом году медалью «За любовь и верность» в Бурятии удостоены 77 супружеских пар, две семьи награждены медалями «За верность родительскому долгу». Встреча прошла в форме беседы, награждаемые поделились своей радостью, рассказали о своих семьях, о своих жизненных достижениях.Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в РФ» в 2008 году. Ею награждаются супружеские пары, прожившие в браке 25 лет и более, воспитавшие своих детей достойными членами общества и подающие пример крепости семейных устоев. В Бурятии награду вручают с 2011 года, всего за этот период награждено более 700 супружеских пар.Медаль «За верность родительскому долгу» - республиканская награда, вручается с 2010 года семьям, воспитывающих или воспитавших семь и более детей, в том числе усыновленных, находящихся под опекой, попечительством, приемных, а также пасынков и падчериц. Всего за этот период награждено 24 семьи. Награда сопровождается единовременной выплатой в размере 40 тыс. рублей.Фото: пресс-служба главы Бурятии