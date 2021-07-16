В Улан-Удэ растет список территорий, подпадающих под отключение холодной воды

К ним добавились станция Дивизионная и микрорайон Стеклозавод
МУП «Водоканал» продолжает расширять список территорий, где с 8 вечера 16 июля до 8 утра 17 июля не будет холодной воды. К уже озвученным ранее улицам теперь добавились станция Дивизионная и микрорайон Стеклозавод.
Напомним, первоначально холодную воду планировалось отключить на 183 улицах, позже к ним прибавилось еще 73.
Что касается подвоза воды, то в первую очередь, подвоз воды будет осуществляться в городские больницы и диспансеры.
«МУП «Водоканал» заранее оповестил население города о предстоящем отключении. Поэтому обращаемся ко всем абонентам с просьбой сделать запасы воды на предстоящее время отключения. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам жителей. Оставить заявку можно в круглосуточной диспетчерской службе 44-00-00, 44-10-33», сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото: «Номер один»
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