Создатель «Спутника V» отдыхает с семьей в Бурятии

Алексей Цыденов обсудил с Денисом Логуновым особенности эпидпроцесса в республике



Денис Логунов, российский ученый-микробиолог, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработавший вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19, отдыхает в Бурятии со своей семьей. В пятницу, 16 июля, с ним встретился глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.



Он обсудил с Денисом Логуновым особенности эпидпроцесса в регионе. Также с гостем смогли пообщаться журналисты. Ученый развеял мифы о вакцинации и обосновал безопасность прививки.



«Самый частый вопрос, на который мне приходится отвечать, это вопрос безопасности прививки и отдаленных последствий вакцинации. Та платформа, на которой сделана вакцина - это аденовирусные векторы. Люди живут с аденовирусами миллионы лет, совместно эволюционируют, и их популяции только увеличиваются, и увеличивается человечество. Ничего критического аденовирусы, которые вызывают обычную простуду, для человека не несут. А в качестве платформенного решения мы не используем сам вирус. То есть, за миллионы лет эволюции давно привыкшие к человеку аденовирусы не несут никакой угрозы», - рассказал учёный.



Также Денис Логунов подчеркнул, что вакцина прошла необходимый объем клинических исследований.



«Есть такое понятие как доказательная медицина. И на сегодняшний день по каждому из компонентов платформы проведено более 350 протоколов клинических исследований. А, к примеру, в рамках клинических исследований и применения вакцины против лихорадки Эболы в Африке и странах Европы были провакцинированы сотни тысяч людей. Поэтому каждая из этих платформ, кроме того, что имеет абсолютно безопасную биологическую основу, она имеет в виде доказательной медицины хороший профиль безопасности и переносимости. Кроме того, в досье каждого препарата, каждой вакцины вкладывается профиль токсикологической безопасности. Это обязательный момент. Никто не примет препарат, который не прошел необходимые токсикологические исследования», - подчеркнул Денис Логунов.



Фото: egov-buryatia.ru



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