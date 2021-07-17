Житель Бурятии едва не погиб, подавившись рыбной косточкой

Врачи смогли достать инородное тело, которое ушло в мягкие ткани шеи на 3 см

Врачи Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко рассказали о клиническом случае. К медикам обратился мужчина 50 лет, который рассказал, что две недели назад при приеме пищи подавился костью рыбы. Лечился самостоятельно на дому, а 14.июля обратился в ЛОР-отделение РКБ им. Н.А. Семашко.В результате обследования (ЭФГДС, МсКТ шеи и грудной клетки) в глотке был обнаружен точечный дефект слизистой с гнойным отделяемым, инородное тело обнаружено не было. С помощью КТ была визуализирована кость в мягких тканях шеи (3см).Оказалось, что произошла перфорация слизистой глотки, и кость мигрировала в глубжележащие ткани у пищевода, практически к ключице. За две недели образовалась флегмона шеи (разлитое гнойное воспаление) с последующим развитием медиастенита (за счёт «прорыва» гнойного воспаления в грудную клетку).Врачи-оторинолариногологи обратились за помощью для проведения симультанной (одновременной) операции с торакальными хирургами.- Нами проведена операция: вскрытие флегмоны шеи, удаление инородного тела, вскрытие средостения через разрез грудной клетки. Эвакуировано 50 мл гнойного отделяемого. Пациент после операции переведен в отделение реанимации для пробуждения и дальнейшего наблюдения. Желаем скорейшего восстановления! Будьте здоровы! Берегите себя! – пожелал пациенту и всем жителям Бурятии Тимур Эрдэмович Доржиев, зав. отделением ЧЛХ РКБ.Фото Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко