В дома Железнодорожного района Улан-Удэ вернулась холодная вода

Работы по устранению технологической аварии продолжаются



МУП «Водоканал» сообщает, что холодное водоснабжение в Железнодорожном районе Улан-Удэ полностью восстановлено.



На сегодня установлена дизельная-насосная станция для перекачки непрерывно поступающих сточных вод. Проводятся дальнейшие ремонтные работы на участке самотёчного канализационного коллектора в штатном режиме.







Над устранением



Напомним, днем 14 июля поступила заявка о засоре на линии напорного канализационного коллектора по улице Революции 1905 года, 98. При обследовании сетей был обнаружен провал на трубопроводе. Оперативно была установлена дизельная насосная станция по откачке стоков во избежание их выхода на поверхность. Однако дизельная насосная станция не справлялась с таким объемом перекачки стоков, которые шли со всего Железнодорожного района Улан-Удэ. Поэтому было принято решение об отключении холодного водоснабжения.



МУП «Водоканал» благодарит горожан за понимание.



Фото МУП «Водоканал»



МУП «Водоканал» сообщает, что холодное водоснабжение в Железнодорожном районе Улан-Удэ полностью восстановлено.На сегодня установлена дизельная-насосная станция для перекачки непрерывно поступающих сточных вод. Проводятся дальнейшие ремонтные работы на участке самотёчного канализационного коллектора в штатном режиме.Над устранением технологической аварии работают 20 сотрудников ремонтных бригад и 10 единиц спецтехники. Установлен гидрозатвор.Напомним, днем 14 июля поступила заявка о засоре на линии напорного канализационного коллектора по улице Революции 1905 года, 98. При обследовании сетей был обнаружен провал на трубопроводе. Оперативно была установлена дизельная насосная станция по откачке стоков во избежание их выхода на поверхность. Однако дизельная насосная станция не справлялась с таким объемом перекачки стоков, которые шли со всего Железнодорожного района Улан-Удэ. Поэтому было принято решение об отключении холодного водоснабжения.МУП «Водоканал» благодарит горожан за понимание.Фото МУП «Водоканал»

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