В Бурятии за сутки выявлено 249 новых больных COVID-19

Умерло от последствий коронавирусной инфекции 12 человек



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 17 июля зарегистрировано 49 434 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 249 – за минувшие сутки.



Из числа заболевших 179 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 44965 (+271) человек, дополнительно сняты с наблюдения 1258 чел.



В стационарах Бурятии получают лечение 2095 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1899. В отделениях реанимации находится 175 пациентов (из них старше 65 лет – 80), на ИВЛ – 129 пациентов (из них старше 65 – 64), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 90.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2679 коек: занято – 2095, свободно – 584 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,2%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 11307 человек.



Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1525 человек. За прошедшие сутки скончалось 12 больных (в возрасте до 65 лет – 2 человека, в возрасте 65 лет и старше - 10 человек).



В лабораториях восьми государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также одной частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 4894 человек, с нарастающим итогом – 1 224 047 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 938 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 188 820 обращения). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Фото



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 17 июля зарегистрировано 49 434 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 249 – за минувшие сутки.Из числа заболевших 179 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 44965 (+271) человек, дополнительно сняты с наблюдения 1258 чел.В стационарах Бурятии получают лечение 2095 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1899. В отделениях реанимации находится 175 пациентов (из них старше 65 лет – 80), на ИВЛ – 129 пациентов (из них старше 65 – 64), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 90.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2679 коек: занято – 2095, свободно – 584 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,2%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 11307 человек.Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1525 человек. За прошедшие сутки скончалось 12 больных (в возрасте до 65 лет – 2 человека, в возрасте 65 лет и старше - 10 человек).В лабораториях восьми государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также одной частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 4894 человек, с нарастающим итогом – 1 224 047 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 938 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 188 820 обращения). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.Фото https://pixabay.com/ru/

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