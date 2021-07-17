В Бурятии ожидается ухудшение погоды

Возможны ливни, грозы и усиление ветра



По информации Бурятского гидрометцентра, 18-19 июля на большей части территории республики ожидаются дожди, местами ливни, грозы с порывистым ветром.



- При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Во время грозы, если вы находитесь в сельской местности, то закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, - предупреждают спасатели.



Во время ударов молнии не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не нужно стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.



В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».



Фото ГУ МЧС РФ по РБ





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