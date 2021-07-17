Жители Октябрьского района Улан-Удэ все еще ждут горячую воду

«ТГК-14» призывает улан-удэнцев с пониманием отнестись к ремонтным работам



«ТГК-14» подала горячую воду в 90% домов Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ

ПАО «ТГК-14» совместно с управляющими организациями продолжает подключение потребителей столицы Бурятии к горячему водоснабжению после гидравлических испытаний.



По состоянию на 17:00 горячая вода подана в 140 (90%) домов Советского района, 415 домов (95%) Железнодорожного района.

В связи с обнаружением порыва на магистральном трубопроводе тепломагистрали № 5, потребители Октябрьского района пока не подключены горячему водоснабжению. Работы по устранению выявленных недостатков проведены. На данный момент идет заполнение теплотрассы горячей водой.

ПАО «ТГК-14» призывает улан-удэнцев с пониманием отнестись к ремонтным работам.



Гидравлические испытания необходимы для выявления и последующего ремонта поврежденных участков тепловых сетей. Это позволяет обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение жителей города в зимний период.



При наличии вопросов по подключению горячей воды, граждане могут обратиться в Диспетчерскую службу компании по телефону 46-69-37.



Фото "Номер один"

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