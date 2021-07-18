Житель Иркутска отправится в плавание по Байкалу на самодельном корабле викингов

На постройку судна ушло три года и 150 тысяч рублей



Житель Иркутска своими руками построил необычный корабль и в ближайшее время хочет отправиться на нём в плавание по Байкалу, сообщает



40-летний житель Иркутска Владимир Томилов своими руками построил огромный корабль викингов — драккар. Поклонник скандинавской мифологии планирует совершить на нём путешествие по Ангаре и Байкалу.



Владимир Томилов с детства увлекался скандинавской мифологией, и три с половиной года назад мужчина решил смастерить судно в таком стиле.



На постройку копии судна ушло три с половиной года работы и 150 тысяч рублей. Все чертежи кораблестроитель взял из Интернета, в результате прямо во дворе дома вырос драккар длиною 13 метров и почти 4 метра в ширину.



"Всё брал в Интернете. Там образцов полно, всё-таки я не первый кораблестроитель. Сначала я закупил досок и начал мастерить "хребет" корабля — киль. Затем наращивал борта и покрывал смолой. Каждую доску приходилось шлифовать и собирать между собой, словно пазл", — рассказал Лайфу иркутянин.



Своему драккару изобретатель дал имя "Ворон". Томилов смастерил десять вёсел и воссоздал экипировку викингов: кольчугу, шлемы и оружие. По его словам, осталось только сшить паруса и натянуть канаты. Также кораблестроителю нужно набрать команду и 150 тысяч рублей на кран и буксировку судна до Иркутского водохранилища.



Фото: скриншот с видео

Житель Иркутска своими руками построил необычный корабль и в ближайшее время хочет отправиться на нём в плавание по Байкалу, сообщает Life.ru 40-летний житель Иркутска Владимир Томилов своими руками построил огромный корабль викингов — драккар. Поклонник скандинавской мифологии планирует совершить на нём путешествие по Ангаре и Байкалу.Владимир Томилов с детства увлекался скандинавской мифологией, и три с половиной года назад мужчина решил смастерить судно в таком стиле.На постройку копии судна ушло три с половиной года работы и 150 тысяч рублей. Все чертежи кораблестроитель взял из Интернета, в результате прямо во дворе дома вырос драккар длиною 13 метров и почти 4 метра в ширину."Всё брал в Интернете. Там образцов полно, всё-таки я не первый кораблестроитель. Сначала я закупил досок и начал мастерить "хребет" корабля — киль. Затем наращивал борта и покрывал смолой. Каждую доску приходилось шлифовать и собирать между собой, словно пазл", — рассказал Лайфу иркутянин.Своему драккару изобретатель дал имя "Ворон". Томилов смастерил десять вёсел и воссоздал экипировку викингов: кольчугу, шлемы и оружие. По его словам, осталось только сшить паруса и натянуть канаты. Также кораблестроителю нужно набрать команду и 150 тысяч рублей на кран и буксировку судна до Иркутского водохранилища.Фото: скриншот с видео

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